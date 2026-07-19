باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری با اشاره به مصوبات چهلمین جلسه شورایعالی محیط زیست اظهار کرد: با تصویب اعضای شورا و تأیید رئیس‌جمهوری، هرگونه تملک، ساخت‌وساز و تصرف اراضی مستحدث ساحلی جدید ناشی از پس‌روی دریای خزر ممنوع اعلام شد.

وی افزود: بر اساس بند (۱۱) مصوبات این جلسه و با استناد به ذیل تبصره (۱) ماده (۲) و ماده (۳) قانون اراضی مستحدث ساحلی، این اراضی غیرقابل تملک و متعلق به دولت است و از هرگونه تصرف و ساخت‌وساز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در آنها جلوگیری خواهد شد همچنین استانداران استان‌های ساحلی شمال کشور مکلف به حسن اجرای این مصوبه هستند.

انصاری با اشاره به روند کاهش تراز آب دریای خزر گفت: کاهش مستمر تراز آب این پهنه آبی در سال‌های اخیر، موجب عقب‌نشینی خط ساحلی و شکل‌گیری اراضی جدید در بخش‌هایی از سواحل شمالی کشور شده است؛ روندی که بر اساس مطالعات، احتمال تداوم آن در سال‌های آینده نیز وجود دارد و می‌تواند آثار قابل توجهی بر زیست‌بوم‌های ساحلی، تالاب‌ها، مصب رودخانه‌ها و زیستگاه‌های حساس دریایی بر جای بگذارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: تبدیل این اراضی به عرصه‌های قابل تصرف و توسعه، علاوه بر تغییر کاربری طبیعی سواحل، تهدیدی جدی برای زیستگاه‌های ارزشمند ساحلی و کاهش توان اکولوژیک این مناطق به شمار می‌رود. از این‌رو جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در این اراضی، از اولویت‌های مدیریت پایدار سواحل دریای خزر است.

وی خاطرنشان کرد: با این مصوبه، ضمن رفع هرگونه ابهام درباره نحوه مدیریت اراضی مستحدث ساحلی، بر حفظ مالکیت دولتی این عرصه‌ها و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور تأکید شده است. اجرای دقیق این مصوبه، گامی مهم در حفاظت از سواحل دریای خزر و تضمین بهره‌برداری پایدار از این پهنه ارزشمند طبیعی خواهد بود.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست