رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت:قیمت حبوبات در روزهای اخیر ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، در رادیو اقتصاد درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: امسال در حوزه کالاهای اساسی و سایر اقلام غذایی با وفور کالا مواجه بودهایم و همین موضوع در کنار رکود حاکم بر بازار و نزدیک شدن به فصل برداشت حبوبات و برنج ایرانی، موجب شده است روند قیمتها در برخی اقلام بهویژه حبوبات و برنج کاهشی شود.
وی افزود: در روزهای اخیر قیمت حبوبات حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. بخشی از حبوبات موجود در بازار وارداتی هستند و با توجه به افزایش دما، نگهداری طولانیمدت آنها میتواند بر کیفیت محصول اثر بگذارد؛ از اینرو واردکنندگان و عرضهکنندگان ترجیح میدهند کالا را سریعتر و با قیمت رقابتی عرضه کنند.
کنگری با اشاره به قیمتهای عمدهفروشی حبوبات گفت: لوبیا که در مقطعی در خردهفروشیها از مرز ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده بود، اکنون در بنکداریها با توجه به کیفیت، بین ۲۷۵ تا ۳۳۰ هزار تومان عرضه میشود. همچنین قیمت لوبیا قرمز حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تومان و قیمت نخود بین ۱۲۵ تا ۱۶۵ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره بازار برنج نیز تصریح کرد: در حال حاضر برنج ایرانی به صورت عمده و متناسب با کیفیت، در بازه قیمتی ۲۸۰ تا ۴۴۰ هزار تومان در بازار عرضه میشود. همچنین قیمت برنج پاکستانی بین ۱۸۰ تا ۲۶۰ هزار تومان و برنج هندی بین ۲۳۵ تا ۲۷۰ هزار تومان است.
وی تأکید کرد: قیمتهای اعلامشده مربوط به عرضه فلهای در واحدهای بنکداری است و در صورت رعایت سود قانونی، حدود ۱۵ درصد به قیمت مصرفکننده افزوده میشود. البته در کالاهای بستهبندیشده باید هزینههای بستهبندی، حملونقل، کارمزد و سایر هزینههای جانبی را نیز در نظر گرفت که میتواند قیمت نهایی را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش دهد.
کنگری با بیان اینکه بازار مواد غذایی در شرایط باثباتی قرار دارد، گفت: خروج برخی کالاها از انحصار و فراهم شدن امکان فعالیت برای تمامی تجار و واردکنندگان، موجب افزایش رقابت و وفور کالا در بازار شده است. این سیاستها سبب شده است فعالان اقتصادی به حوزه تخصصی خود بازگردند و تأمین کالاها با روند مطلوبتری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: هرچند کاهش قدرت خرید مردم موجب تشدید رکود در بازار شده است، اما در حال حاضر هیچ مشکل خاصی در تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی وجود ندارد و بازار از ثبات نسبی برخوردار است.