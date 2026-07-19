در حالی که مدیریت شهری شیراز از اجرای فاز آزمایشی چراغ‌دار کردن تقاطع «عدالت به دولت» برای کاهش تداخلات حرکتی خبر می‌دهد، مدیرکل مهندسی، ایمنی و ترافیک شهرداری شیراز، کمبود فضای پارکینگ در برخی مراکز تجاری این محور را عاملی کلیدی در ایجاد گره‌های کور ترافیکی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساماندهی تقاطع‌های پرتردد شیراز با تکیه بر اصول مهندسی ترافیک و مصوبات شورای ترافیک استان، فرآیند ارتقای ایمنی و نظم‌بخشی به محور‌های شهری را شتاب بخشیده است. در همین راستا، چراغ‌دار کردن تقاطع عدالت به دولت بر پایه تحلیل‌های فنی برای مدیریت حجم تردد و کاهش تداخلات حرکتی وارد فاز اجرایی شده است.

از این رو، جواد دولت‌آبادی، مدیرکل مهندسی، ایمنی و ترافیک شهرداری شیراز، در واکنش به بازخورد‌های شهروندان نسبت به تغییر الگوی حرکتی در تقاطع عدالت به دولت، ضمن قدردانی از مشارکت فکری مردم، بر ضرورت اجرای این طرح تأکید کرد.

او با بیان اینکه تغییرات ترافیکی به‌ویژه در روز‌های نخست، ممکن است چالش‌هایی را در عادت‌های ترددی شهروندان ایجاد کند، اظهار داشت: نصب چراغ راهنمایی در تقاطع عدالت به دولت، صرفاً یک اقدام سلیقه‌ای نبوده، بلکه بر اساس آیین‌نامه‌ها، مصوبه شورای ترافیک استان، اصول مهندسی ترافیک و در راستای اسناد فرادست از جمله طرح تفصیلی شهر شیراز صورت گرفته است.

دولت‌آبادی با تشریح وضعیت پیشین این محور افزود: تقاطع مذکور پیش از این فاقد نظم لازم برای مدیریت حجم تردد بود و به‌ویژه در محور جنوب به شمال با پدیده پس‌زدگی ترافیک مواجه می‌شد. وجود جاذب‌های سفر بزرگی نظیر مراکز تجاری در این محدوده، شرایط را به نقطه‌ای رسانده بود که مدیریت متمرکز و فازبندی چراغ راهنمایی به یک ضرورت فنی اجتناب‌ناپذیر برای کاهش تداخلات تبدیل شود.

مدیرکل مهندسی، ایمنی و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به چالش‌های محیطی مؤثر بر ترافیک این محدوده تصریح کرد: باید اذعان کرد که بخشی از مشکلات ترافیکی، ناشی از کمبود فضای پارکینگ در برخی فروشگاه‌های این محور است که باعث سرریز شدن توقف خودرو‌ها به معبر اصلی و کاهش ظرفیت عبوری خیابان می‌شود. این وضعیت، بر بار ترافیکی و ایجاد گره‌های کور می‌افزاید.

او در پایان از اجرای فاز بهره‌برداری آزمایشی خبر داد و گفت: تیم‌های فنی شهرداری هم‌اکنون در حال پایش لحظه‌ای و اصلاح زمان‌بندی فاز‌های چراغ هستند تا با تنظیم دقیق گام‌های زمانی و هماهنگی با موج تردد، عملکرد تقاطع در کوتاه‌ترین زمان به سطح مطلوب برسد. هدف غایی ما در تقاطع عدالت به دولت، رسیدن به ایمنی پایدار و مدیریت هوشمند جریان ترافیک است.

این اقدامات فنی، فرآیندی هوشمند است که در آن زیرساخت‌های ترافیکی همگام با تحولات فضای تجاری و اجتماعی شهر به‌طور مستمر بازتعریف می‌شوند تا تعادلی پایدار میان توسعه متراکم مراکز خدماتی و روان‌سازی جریان حرکت در شریان‌های کلان‌شهری برقرار شود.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: شهرداری شیراز ، مدیریت ترافیک ، عدالت ، دولت
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