کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ را مشخص کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به‌طور رسمی برنامه مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ را اعلام کرد.

در این مرحله ۲۴ تیم در قالب ۶ گروه چهار تیمی رقابت خواهند کرد و تنها تیم‌های صدرنشین جواز حضور در جدول اصلی مسابقات را به دست می‌آورند و تیم خاتون بم در گروه E با تیم‌های اتحاد اردن، النصر عربستان و زسکا تاجیکستان هم‌گروه شد. این مسابقات به میزبانی تاجیکستان در ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه برگزار می‌شود.

برنامه بازی‌های تیم خاتون ایران در مرحله گروهی به شرح زیر است:

*دوشنبه ۲۶ مرداد

خاتون بم ایران – زسکا تاجیکستان / ساعت ۱۸:۳۰

اتحاد اردن – النصر عربستان / ساعت ۱۵:۳۰

*پنجشنبه ۲۹ مراد

زسکا تاجیکستان – اتحاد اردن / ساعت ۱۸:۳۰

النصر عربستان – خاتون بم ایران / ساعت ۱۵:۳۰

*یکشنبه اول شهریور

خاتون بم ایران – اتحاد اردن / ساعت ۱۵:۳۰

النصر عربستان – زسکا تاجیکستان/ ساعت ۱۸:۳۰

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، فوتبال بانوان
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