کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ را مشخص کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) بهطور رسمی برنامه مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ را اعلام کرد.
در این مرحله ۲۴ تیم در قالب ۶ گروه چهار تیمی رقابت خواهند کرد و تنها تیمهای صدرنشین جواز حضور در جدول اصلی مسابقات را به دست میآورند و تیم خاتون بم در گروه E با تیمهای اتحاد اردن، النصر عربستان و زسکا تاجیکستان همگروه شد. این مسابقات به میزبانی تاجیکستان در ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه برگزار میشود.
برنامه بازیهای تیم خاتون ایران در مرحله گروهی به شرح زیر است:
*دوشنبه ۲۶ مرداد
خاتون بم ایران – زسکا تاجیکستان / ساعت ۱۸:۳۰
اتحاد اردن – النصر عربستان / ساعت ۱۵:۳۰
*پنجشنبه ۲۹ مراد
زسکا تاجیکستان – اتحاد اردن / ساعت ۱۸:۳۰
النصر عربستان – خاتون بم ایران / ساعت ۱۵:۳۰
*یکشنبه اول شهریور
خاتون بم ایران – اتحاد اردن / ساعت ۱۵:۳۰
النصر عربستان – زسکا تاجیکستان/ ساعت ۱۸:۳۰