آیین کلنگ‌زنی پروژه مجتمع تفریحی و گردشگری آبشار شرشر(اکوکمپ) در چالدران با حجم سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد ریال برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - آیین کلنگ‌زنی پروژه مجتمع تفریحی و گردشگری آبشار شرشر(اکوکمپ) با حضور محمد دهقان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی و صمد اکبری، فرماندار چالدران برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در ارتباط با جزئیات پروژه اظهار کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری سونا حکیمی و با عنوان مجتمع گردشگری عمومی (اکوکمپ) در روستای عرب دیزج، بخش آواجیق و در محدوده آبشار شرشر اجرا می‌شود. 

مرتضی صفری افزود: مساحت زمین این طرح ۲۹ هزار و ۳۸۰ مترمربع، زیربنای آن یک‌هزار و ۷۳۲ مترمربع و مساحت غیرمسقف آن ۲۷ هزار و ۶۴۷ مترمربع است.

او ادامه داد: برای این مجموعه گردشگری، حجم سرمایه‌گذاری به‌روز شده آن ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است، همچنین با بهره‌برداری از این پروژه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۴۵ نفر فراهم خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: از جمله بخش‌ها و امکانات پیش‌بینی‌شده در این مجتمع می‌توان به سفره‌خانه سنتی، سوئیت‌های اقامتی، زمین والیبال، زمین تنیس، نمازخانه، سرویس بهداشتی، بوفه آثار دستی و محلی، آلاچیق، سکوهای نصب چادر و مسیر پیاده‌روی اشاره کرد.

برچسب ها: کلنگ زنی مجتمع تفریحی ، میراث فرهنگی
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