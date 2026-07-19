کادر فنی تیم امید بر تعامل و هماهنگی همه‌جانبه با باشگاه‌ها تأکید دارد تا ضمن حفظ منافع باشگاه‌ها، برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی امید نیز بدون وقفه دنبال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدمهدی مرتضویان، مدیررسانه‌ای تیم ملی فوتبال امید - کادر فنی تیم ملی امید ایران با برگزاری نشستی تخصصی، آخرین جزئیات برنامه ۶۰ روزه آماده‌سازی این تیم تا آغاز رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را مورد بررسی قرار داد؛

 برنامه‌ای که با هدف بهره‌گیری حداکثری از زمان باقی‌مانده تا این مسابقات و در تعامل کامل با باشگاه‌ها تدوین شده. در این جلسه که با حضور حسین عبدی و دستیارانش برگزار شد، روند اجرای برنامه از پیش طراحی‌شده، زمان‌بندی اردو‌ها و سناریو‌های مختلف آماده‌سازی تیم مورد ارزیابی قرار گرفت.

 یکی از مهم‌ترین محور‌های این نشست، نحوه در اختیار داشتن بازیکنان با توجه به آغاز فصل جدید لیگ برتر بود. بر همین اساس، کادر فنی بر تعامل و هماهنگی همه‌جانبه با باشگاه‌ها تأکید کرد تا ضمن حفظ منافع باشگاه‌ها، برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی امید نیز بدون وقفه دنبال شود.

طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در صورت فراهم شدن شرایط، تیم ملی امید در مردادماه یک دیدار تدارکاتی برابر یکی از تیم‌های لیگ برتری برگزار خواهد کرد تا کادر فنی ضمن ارزیابی شرایط بازیکنان، هماهنگی‌های تاکتیکی تیم را نیز مورد سنجش قرار دهد. همچنین آخرین اردوی آماده‌سازی تیم ملی امید قرار است حدود هفت تا ۱۰ روز پیش از آغاز رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شود.

کادر فنی در تلاش است در این اردو نیز یک یا دو دیدار دوستانه بین‌المللی برای تیم تدارک ببیند تا ملی‌پوشان در آستانه ورود به مسابقات، با آمادگی فنی، بدنی و ذهنی مطلوب راهی ناگویا شوند.

 رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از ۲۳ شهریور آغاز می‌شود و تا ۱۷ مهر ادامه خواهد داشت و تیم ملی امید ایران نیز در این بازه زمانی برای کسب نتایج مطلوب به میدان خواهد رفت. بر اساس اعلام کمیته برگزاری بازی‌ها، تیم ملی فوتبال امید در سید سوم رقابت‌ها با قطر، فیلیپین و قرقیزستان در یک گروه قرار گرفته و منتظر تعیین رقباست.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، تیم ملی امید
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