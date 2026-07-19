مدیرعامل جمعیّت هلال احمر مازندران از تمهیدات ویژه این جمعیت جهت پوشش امدادی عملیات اربعین ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیّت هلال احمر مازندران گفت: اعزام ۱۹ نفر نیروی امدادی و درمانی به کشور عراق متشکل از ۱۲ نفر نجاتگر رسمی، ۳ نفر نجاتگر داوطلب، ۳ نفر پرستار داوطلب و یک نفر کارشناس بیهوشی داوطلب؛ به استعداد ۸ دستگاه ناوگان ترابری امدادی، درمانی و پشتیبانی شامل یک دستگاه تریلی اسکانیا کانتینر، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳ دستگاه آمبولانس، ۱ دستگاه خودرو کمکدار و ۲ دستگاه کامیونت تنها بخشی از تمهیدات هلال احمر مازندران جهت مشارکت فعال در عملیات اربعین سال ۱۴۰۵ است.

او با اعلام اعزام یک تیم درمانی ۵۵ نفره؛ متشکل از ۷ نفر پزشک عمومی،۶ نفر پزشک متخصص، ۱۷ نفر پرستار، ۷ نفر تکنسین دارویی،۲ نفر مترجم، ۶ نفر مسئول پذیرش، یک نفر مسئول روابط عمومی، یک نفر مسئول تدارکات، یک نفرمسئول تاسیسات،۴ نفر مسئول انتظامات و ۳ نفر نیروی خدماتی به کشور عراق و استقرار در هتل الیسر واقع در کربلا، گفت: همه عوامل اعزامی جمعیت هلال احمر مازندران همانند سال‌های قبل با نهایت خلوص و دلدادگی به حضرت ابا عبدالحسین (ع) آماده ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائرین اربعین حسینی می‌باشند.

برچسب ها: هلال احمر مازندران ، امداد و نجات
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