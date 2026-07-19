رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: ارزش پرونده‌های تشکیل شده در سه ماهه اول سال جاری بیش از ۳۴۲ همت برآورد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی در تشریح عملکرد سه ماهه اول سال جاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در این مدت ۲۵۶۸۶ فقره پرونده برای متهمان و مجرمان اقتصادی در حوزه‌های مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرایم اقتصادی، تخلفات و جرایم گمرکی تشکیل و پیگیری شد، اظهار کرد: ارزش پرونده‌های تشکیل شده در سه ماهه اول سال جاری بیش از ۳۴۲ همت برآورد می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با تاکید بر اینکه تمرکز ماموریت‌های ما بر پرونده‌های کلان و سازمان یافته است، افزود: در این مدت تعداد ۶۸۰ پرونده کلان و سازمان یافته تشکیل که به عنوان مثال می‌توان به کشف ۲۷۳ هزار تن پلی اتیلن قاچاق به ارزش تقریبی سه همت و دستگیری باند اخلال در نظام اقتصادی با پرونده‌ای به ارزش بیش از سه همت می‌توان اشاره کرد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه به موازات اجرای ماموریت در فضای حقیقی ماموریت‌های پلیس در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز با جدیت پیگیری می‌شود، بیان کرد: مرکز امنیت اقتصاد دیجیتال این پلیس در سه ماهه سال جاری تعداد ۷۸۳ پرونده در راستای مقابله و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی تشکیل و پیگیری کرده است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه با رصد جغرافیای فعالیت اقتصادی کشور و همچنین رصد و پایش مجرمان اقتصادی طرح‌های مختلف سراسری، منطقه‌ای و ... اجرا می‌شود، گفت: در سه ماهه اول سال جاری ۱۰ طرح سراسری در خصوص مقابله با قاچاق دام، مقابله با قاچاق سوخت، مقابله با احتکار، مقابله با کالای ممنوعه، طرح مقابله با فرار مالیاتی ... اجرا شد.

وی در تشریح دست آورد‌ها و نتایح این طرح‌ها افزود: در اجرای این طرح‌ها ۵۵۹۳ پرونده برای متهمان و مجرمان اقتصادی تشکیل تعداد ۳۹۳۲ دستگاه انواع خودروی حامل کالای قاچاق یا خودروی شوتی توقیف شد.

مقابله با احتکار کالا

سردار رحیمی در تشریح عملکرد این پلیس در حوزه مقابله با احتکار کالای اساسی بیان داشت: در سه ماهه اول سال جاری بیش از ۸ میلیون و ۴۲۲ هزار لیتر سوخت و بیش از ۳۶ میلیون و ۶۷۲ هزار قلم انواع کالای قاچاق از جمله لوازم خانگی و بیشاز ۶۵۱ هزار تن کالای اساسی از جمله گندم، برنج، قند و شکر و... کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به تشکیل قرارگاه مشترک با محوریت پلیس امنیت اقتصادی و همکاری و هم افزایی وزارت صمت، تعزیرات و... خاطرنشان کرد: از ابتدای تشکیل این قرارگاه که روز‌های نخست جنگ تحمیلی سوم است توسط تیم‌های مشترک قرارگاه مشترک مقابله با احتکار و گرانفروشی از بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی بازدید بعمل آمد.

سردار رحیمی با اشاره به تشکیل ۸۶۲ پرونده برای متهمان و محتکران در این ماموریت، گفت: در این مدت ۲۳۴ انبار که محل نگهداری کالای احتکاری بودند پلمپ شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بیش از ۴۱۵ هزار لیتر انواع کالای اساسی احتکاری گفت: ارزش کالای احتکاری کشف شده بالغ بر ۵۴ همت می‌باشد.

برچسب ها: پلیس امنیت اقتصادی ، جرایم اقتصادی
خبرهای مرتبط
کشف ۳۵ هزار تن کالای اساسی قاچاق فقط در ۲۸ روز
کشف بیش از ۳۱ هزار تن کالای احتکاری
کشف بیش از ۱۹۲ تن کالای اساسی احتکاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستور ویژه فتاح برای کمک به مناطق آسیب‌دیده و تأمین آب شرب ۲۰ روستای جاسک
صرف مرگ زیر ۲۴ ساعت در بیمارستان، دلیلی برای ارجاع جسد به پزشکی قانونی نیست
فرار ۸ ماهه قاتل پایان یافت؛ دستگیری متهم به قتل در عملیات ویژه پلیس آگاهی
مردم جنوب نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران هستند
فعالیت ایستگاه‌های راهنمایی زائران و امور گمشدگان در مسیر اربعین
جاماندن یک تکه شیشه، قاتل را لو داد
برای کافه‌های خیابانی مجوز صنفی به‌تنهایی کافی نیست
هرگونه تصرف و ساخت‌وساز در اراضی مستحدث ساحلی دریای خزر ممنوع است
آخرین اخبار
هرگونه تصرف و ساخت‌وساز در اراضی مستحدث ساحلی دریای خزر ممنوع است
جاماندن یک تکه شیشه، قاتل را لو داد
برای کافه‌های خیابانی مجوز صنفی به‌تنهایی کافی نیست
فرار ۸ ماهه قاتل پایان یافت؛ دستگیری متهم به قتل در عملیات ویژه پلیس آگاهی
فعالیت ایستگاه‌های راهنمایی زائران و امور گمشدگان در مسیر اربعین
مردم جنوب نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران هستند
صرف مرگ زیر ۲۴ ساعت در بیمارستان، دلیلی برای ارجاع جسد به پزشکی قانونی نیست
دستور ویژه فتاح برای کمک به مناطق آسیب‌دیده و تأمین آب شرب ۲۰ روستای جاسک
وزیر دادگستری: مردم باید مطمئن شوند گرانیِ بازار ناشی از تخلف نیست
رونمایی از سامانه «نیک»/ شفافیت در هزینه‌کرد کمک‌های مردمی
پایان فرار قاتل ۱۹ ساله؛ نوه پس از قتل پدربزرگ در چنگال پلیس آگاهی
حکم قصاص قاتل شهید سلمان امیراحمدی اجرا شد
درگیری مرگبار در داروخانه
قوه قضاییه: رای نهایی پرونده کرسنت صادر نشده است
تبادل تجربیات در مسیر توسعه همکاری‌های اشتغال‌زایی و رفاه اجتماعی
«اربعین» بهترین فرصت برای تبیین گفتمان مقاومت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است
تعیین‌تکلیف پرونده‌های ماده ۱۰۰ دکل‌های مخابراتی
نقش بنیادین بهزیستی در معماری امنیت اجتماعی
اعزام بیش از ۲۲۰۰ مددجوی تهرانی به اماکن مقدس در قالب «طرح شوق زیارت»
محسنی اژه‌ای: با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه شوم دشمن آمریکایی در نطفه خفه شد
میزان شیوع مصرف مواد در میان دانش‌آموزان حدود ۱.۵ درصد است
آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل شبکه اینترنشنال/ پرونده اختلال خدمات بانکی در حال بررسی است
آمادگی‌های امدادی و توصیه‌های مهم برای زائران اربعین
چهارمین دوره سوگواره «محرم‌شهر» از امشب آغاز می شود