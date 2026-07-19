باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از تولید ۱۷۱ کیلوگرم پیله‌تر کرم ابریشم در این شهرستان خبر داد و گفت: نوغانداری یکی از فعالیت‌های ارزشمند و درآمدزا در بخش کشاورزی است که علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مؤثری در تأمین مواد اولیه صنعت ابریشم و حفظ این حرفه سنتی دارد.

او افزود: در سال جاری ۱۳ جعبه تخم نوغان بین ۹ نفر از بهره‌برداران فعال این شهرستان توزیع شد و نوغانداران با رعایت اصول فنی و انجام مراقبت‌های لازم در طول دوره پرورش، موفق به تولید ۱۷۱ کیلوگرم پیله‌تر کرم ابریشم شدند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با بیان اینکه میانگین تولید پیله‌تر از هر جعبه تخم نوغان در شهرستان ۱۳.۲ کیلوگرم بوده است، گفت: این میزان تولید نشان‌دهنده تلاش نوغانداران و استفاده از شیوه‌های مناسب پرورش در دوره نوغانداری است و با ادامه آموزش‌های فنی و رعایت توصیه‌های کارشناسان، امکان افزایش عملکرد در سال‌های آینده نیز وجود دارد.

صفری اوریمی با اشاره به وضعیت خرید محصول، افزود: پیله‌تر تولیدی نوغانداران با قیمت هر کیلوگرم بین یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان از بهره‌برداران خریداری شد که درآمد مناسبی برای فعالان این بخش به همراه داشته و انگیزه لازم برای ادامه فعالیت در این حرفه را افزایش می‌دهد.

او گفت: امسال شمار نوغانداران ثبت‌شده در شهرستان قائم‌شهر ۹ نفر بوده و تمامی ۱۳ جعبه تخم نوغان توزیع‌شده با نظارت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی پرورش یافته است. کارشناسان این مدیریت نیز در طول دوره پرورش، ضمن ارائه آموزش‌های لازم، بر روند نگهداری، تغذیه و مدیریت پرورش کرم ابریشم نظارت داشته‌اند تا تولید با کیفیت مطلوب انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر نوغانداری را از فعالیت‌های مکمل بخش کشاورزی برشمرد و افزود: با توجه به ظرفیت مناسب شهرستان برای توسعه این حرفه، مدیریت جهاد کشاورزی در تلاش است با ارائه خدمات آموزشی، حمایت‌های فنی و تأمین به‌موقع تخم نوغان، زمینه افزایش تعداد نوغانداران و ارتقای میزان تولید پیله کرم ابریشم را فراهم کند.

او در پایان افزود: توسعه نوغانداری علاوه بر ایجاد درآمد برای خانوار‌های روستایی، می‌تواند در حفظ این صنعت بومی و ارزشمند، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی مناطق روستایی نقش مؤثری ایفا کند و مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حمایت از این بخش بهره خواهد گرفت.