نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌ها و رایزنی‌های مستمر، پرواز رفت و برگشت در مسیر اردبیل–نجف برقرار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی نیک‌زاد گفت: با پیگیری‌ها و رایزنی‌های مستمر، پرواز رفت‌وبرگشت در مسیر اردبیل–نجف ویژه ایام اربعین حسینی برقرار شده است تا زائران استان بتوانند با سهولت بیشتری در مراسم پیاده‌روی اربعین شرکت نمایند.
او افزود: پرواز رفت روز ۱۰ مرداد ساعت ۱۴:۴۵ از فرودگاه اردبیل به مقصد نجف اشرف انجام می‌شود و پرواز بازگشت نیز روز ۱۵ مرداد ساعت ۱۰:۴۵ از نجف به اردبیل خواهد بود این پرواز توسط شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با ظرفیت ۲۶۵ نفر انجام می‌شود.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برقراری این پرواز ویژه اربعین، حاصل پیگیری‌ها و هماهنگی‌های مستمر با دستگاه‌های ذی‌ربط بوده است و در راستای پاسخ به مطالبه زائران استان اردبیل انجام شده است.
نیک‌زاد در ادامه تأکید کرد: این اقدام در جهت تسهیل سفر عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به عتبات‌عالیات صورت‌گرفته است و امیدواریم بتوانیم زمینه‌های بیشتری برای خدمت‌رسانی به زائران حسینی در استان فراهم آوریم.
منبع: فارس

برچسب ها: پرواز رفت و برگشت ، نجف اشرف ، ایام اربعین حسینی
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