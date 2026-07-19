باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد گفت: با پیگیریها و رایزنیهای مستمر، پرواز رفتوبرگشت در مسیر اردبیل–نجف ویژه ایام اربعین حسینی برقرار شده است تا زائران استان بتوانند با سهولت بیشتری در مراسم پیادهروی اربعین شرکت نمایند.
او افزود: پرواز رفت روز ۱۰ مرداد ساعت ۱۴:۴۵ از فرودگاه اردبیل به مقصد نجف اشرف انجام میشود و پرواز بازگشت نیز روز ۱۵ مرداد ساعت ۱۰:۴۵ از نجف به اردبیل خواهد بود این پرواز توسط شرکت هواپیمایی ایرانایر با ظرفیت ۲۶۵ نفر انجام میشود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برقراری این پرواز ویژه اربعین، حاصل پیگیریها و هماهنگیهای مستمر با دستگاههای ذیربط بوده است و در راستای پاسخ به مطالبه زائران استان اردبیل انجام شده است.
نیکزاد در ادامه تأکید کرد: این اقدام در جهت تسهیل سفر عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به عتباتعالیات صورتگرفته است و امیدواریم بتوانیم زمینههای بیشتری برای خدمترسانی به زائران حسینی در استان فراهم آوریم.
منبع: فارس