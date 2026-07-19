مطالعه‌ای که در مجله تحقیقات بالینی منتشر شد، نشان داد که چاقی خطر ابتلا به سرطان خون را افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان داده‌های بیش از ۴۴۰،۰۰۰ نفر را در پایگاه داده بیوبانک بریتانیا تجزیه و تحلیل کردند و آزمایش‌هایی را روی موش‌های آزمایشگاهی انجام دادند. آنها دریافتند که چاقی باعث التهاب مزمن در بدن می‌شود و سطح مولکول التهابی IL-۱۷A را افزایش می‌دهد و همزمان فعالیت مسیر سیگنالینگ GLP-۱ را که مسئول متابولیسم است، کاهش می‌دهد. در این محیط، سلول‌های بنیادی خونساز جهش‌یافته که می‌توانند باعث سرطان خون شوند، با سرعت بیشتری شروع به تکثیر می‌کنند.

در طول مطالعه، دانشمندان همچنین امکان هدف قرار دادن این دو مکانیسم را به طور همزمان در آزمایش‌ها روی موش‌های آزمایشگاهی آزمایش کردند. استفاده از ترکیبی از مهارکننده‌های IL-۱۷A و تقویت‌کننده‌های GLP-۱ (دسته‌ای که شامل دارو‌های رایج برای دیابت و کاهش وزن است) منجر به کاهش اندازه تومور و بهبود عملکرد سیستم ایمنی شد.

محققان تأیید می‌کنند که هر دو نوع دارو قبلاً در پزشکی استفاده شده‌اند و سابقه ایمنی خوبی دارند. آنها معتقدند که ترکیب آنها می‌تواند درمانی امیدوارکننده برای بیماران مبتلا به لوسمی مرتبط با چاقی باشد.

یک مطالعه علمی جدید که در مجله بررسی درمانی (JTO) منتشر شده است نیز نشان داد که تجمع چربی شکمی ممکن است خطر ابتلا به سرطان ریه را از طریق مکانیسمی که سیستم ایمنی طبیعی بدن را تضعیف می‌کند، افزایش دهد.

محققان دریافتند که ریه‌های افراد چاق حاوی تعداد بیشتری از سلول‌های T تنظیمی، سلول‌های ایمنی هستند که فعالیت سیستم ایمنی ضد تومور را سرکوب می‌کنند.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: سرطان خون ، خون ، سرطان ، چاقی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
سلولهای دفاعی بدن میتونن سلولهای سرطانی رو بخورن ولی مشکل اینجاست که نمیتونن از سلولهای سالم تشخیصشون بدن و الا هر موجودی خورنده ای داره
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