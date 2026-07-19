باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای برگزاری مراسم اربعین امسال اظهار کرد: اربعین امسال، اربعینی متفاوت و سرشار از یادآوری نهضت حضرت امام حسین (ع) خواهد بود و امیدواریم با توجه به شرایط پیشآمده و حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر شهیدان در ایران و عراق، مراسمی درخور شأن این حماسه برگزار شود.
وی با بیان اینکه سازمان حج و زیارت مسئولیت کمیته ثبتنام، اعزام، نظارت بر امور بیمه، راهنمایی زائران و رسیدگی به امور گمشدگان را بهعهده دارد، افزود: سامانه سماح از نهم تیرماه فعالیت خود را آغاز کرده است و تاکنون نزدیک به ۸۸۰ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند.
رشیدیان با تأکید بر اینکه زائران ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند، گفت: در سامانه، اطلاعاتی مانند زمان سفر، مرز خروجی، شیوه سفر و مدت اقامت ثبت میشود و این اطلاعات به کمیتههای مختلف کمک میکند تا خدمات موردنیاز زائران را دقیقتر برنامهریزی و ارائه کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: توصیه ما این است که زائران تا حد امکان مدت اقامت خود را کوتاهتر در نظر بگیرند تا امکان بهرهمندی تعداد بیشتری از مشتاقان از سفر اربعین فراهم شود و دستگاههای خدماترسان نیز بتوانند برنامهریزی مناسبتری داشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بیمه و درمان گفت: هماهنگیهای لازم با جمعیت هلال احمر برای ارائه خدمات درمانی به زائران انجام شده است و امیدواریم هیچیک از زائران با مشکل مواجه نشوند، اما همه تمهیدات لازم برای ارائه خدمات درمانی و امدادی پیشبینی شده است.
رشیدیان همچنین از راهاندازی سامانه «همیار اربعین» برای رسیدگی به امور گمشدگان خبر داد و افزود: در هر موکب خدماتی، یک نفر بهعنوان مسئول راهنمایی گمشدگان به این سامانه متصل خواهد بود تا در زمینه یافتن افراد یا اشیای گمشده به زائران کمک کند.
وی با اشاره به حضور نیروهای راهنما در مسیرهای اربعین تصریح کرد: امسال حدود یکهزار و ۳۰۰ نفر از کارگزاران حج و زیارت بهصورت افتخاری در مرزهای کشور، شهرهای عراق، مسیرهای منتهی به حرمهای مطهر و محلهای تجمع زائران، وظیفه راهنمایی و خدمترسانی را بهعهده خواهند داشت.
رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: برای ارائه خدمات به زائران، ۳۴ ایستگاه راهنمایی در کربلا، ۱۳ ایستگاه در نجف، تعدادی ایستگاه در کاظمین، هشت ایستگاه در سامرا و یک پایگاه نیز در منطقه سیدمحمد مستقر خواهد شد، همچنین در فرودگاه امام خمینی (ره)، مرزهای ورودی کشور و گذرگاههای ورود زائران خارجی از جمله مرزهای شرقی، خدمات راهنمایی و پشتیبانی برای زائران خارجی که از مسیر ایران عازم عراق میشوند، ارائه خواهد شد.