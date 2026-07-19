باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر حشمت‌الله رضوی با رد برخی باور‌های نادرست درباره شیر‌های صنعتی اظهار کرد: ماندگاری شیر‌های کارخانه‌ای نتیجه استفاده از فرآیند‌های حرارتی استاندارد، رعایت کامل اصول بهداشتی در تولید و بهره‌گیری از بسته‌بندی‌های ایمن و استاندارد است و هیچ ارتباطی با افزودن مواد نگهدارنده ندارد.

وی افزود: تمامی شیر‌های تولیدی در کشور، اعم از پاستوریزه، میکروفیلتره، استریلیزه و سایر انواع، مطابق ضوابط و استاندارد‌های سازمان غذا و دارو تولید می‌شوند و در هیچ‌یک از آنها از مواد نگهدارنده استفاده نمی‌شود.

سرپرست اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی سازمان غذا و دارو با اشاره به نظارت‌های مستمر بر فرآیند تولید شیر، تصریح کرد: این محصولات پیش از عرضه به بازار تحت کنترل‌های دقیق کیفی و بهداشتی قرار می‌گیرند تا سلامت و ایمنی آنها برای مصرف‌کنندگان تضمین شود.

رضوی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مرتبط با سلامت مواد غذایی را از منابع معتبر و رسمی دریافت کنند و به شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره وجود مواد نگهدارنده در شیر‌های صنعتی توجه نکنند.

منبع: سازمان غذا و دارو