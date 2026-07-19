باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - رحیم شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به نقش‌آفرینی فعالان بخش کشاورزی در آیین پیاده‌روی اربعین حسینی، گفت: با هدف حمایت از مواکب مستقر و خدمت‌رسان به زائران، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل اقدام به تأمین و توزیع یک‌هزار و ۷۰۰ کیلوگرم برنج با کیفیت نموده است.

او افزود: این محموله برنج با نظارت دقیق مدیریت جهاد کشاورزی و با حضور معاون اداری و مالی این مجموعه و مدیر کانون بسیج جامعه کشاورزی در اختیار متولیان موکب‌های اربعین قرار گرفته است تا در راستای خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) مورد استفاده قرار گیرد.

شهیدی‌پور با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی مجموعه جهاد کشاورزی انجام شده است، گفت: تمام مراحل تأمین و توزیع این اقلام با رعایت پروتکل‌های نظارتی صورت گرفته تا روند خدمت‌رسانی به زائران با کیفیت مطلوبی انجام شود.

او افزود: حضور فعال مجموعه جهاد کشاورزی در عرصه‌های معنوی و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، نمادی از پیوند قلبی جامعه کشاورزی با فرهنگ عاشورایی است. کشاورزان ما نه تنها در تأمین امنیت غذایی کشور، که در تمامی صحنه‌های انقلابی و مذهبی پیشگام هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در پایان گفت: ما معتقدیم که پشتیبانی از مواکب حسینی، در واقع پشتیبانی از یک شبکه عظیم مردمی است که با کمترین هزینه، بیشترین خدمات فرهنگی و اجتماعی را به مردم ارائه می‌دهند. حمایت از این مسیر، نه تنها وظیفه سازمانی ما، بلکه افتخاری برای خادمان مردم در مدیریت جهاد کشاورزی است تا سهمی اندک در شکوه این راهپیمایی عظیم داشته باشیم.