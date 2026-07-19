سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن معرفی حساب‌های کاربری این نهاد در شبکه‌های اجتماعی، از عموم کاربران خواست تا اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از مجاری رسمی دریافت کرده و از بازنشر محتوای صفحات جعلی خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«به اطلاع عموم مردم، اصحاب رسانه و کاربران فضای مجازی می‌رساند، برخی صفحات و حساب‌های کاربری با سوءاستفاده از نام و هویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان آن، اقدام به انتشار اخبار، اطلاعیه‌ها و مطالبی می‌کنند که هیچ‌گونه ارتباطی با مراجع رسمی نداشته و مورد تأیید این مجموعه نیست.

بدین‌وسیله تمامی صفحات و کانال‌های غیر از موارد زیر تکذیب شده و فاقد اعتبار رسمی اعلام می‌شوند. انتشار یا بازنشر اخبار این صفحات می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی، انتشار اطلاعات نادرست و آسیب به امنیت و منافع ملی شود.

تنها صفحات رسمی در شبکه اجتماعی ایکس:

فرماندهی نیروی دریایی: https://x.com/niroo_dayayi

فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: https://x.com/IRGC_HQ

فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین: https://x.com/Basij_HQ

فرمانده نیروی زمینی: https://x.com/IrgcCommander

سخنگوی سپاه: https://x.com/irgcspeaker

فرمانده سپاه قدس: https://x.com/esmail_qaani

صفحه رسمی در آپ‌اسکرول:

فرمانده نیروی هوافضا: @smajid_moosavi

تنها کانال‌های رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام‌رسان‌ها:

پایگاه اطلاع‌رسانی: sepahnews.ir

تلگرام: @sepahnewsir ۴۰۳

بله، ایتا، روبیکا و سروش: @sepahnews

هرگونه صفحه، کانال یا حساب کاربری خارج از فهرست فوق که با نام، عنوان یا نشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا فرماندهان آن فعالیت کند، فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست. از عموم کاربران درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از مجاری رسمی دریافت کرده و از بازنشر محتوای صفحات جعلی خودداری کنند.»

برچسب ها: سپاه پاسداران ، صفحات جعلی ، فضای مجازی
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