باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی _سیدفواد حسینی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان که در استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه سرانه فضای آموزشی یکی از شاخصهای اصلی توسعهیافتگی است، اظهار کرد: طی دو سال گذشته ۶۰ هزار مترمربع به سرانه فضای آموزشی استان اضافه شده است.
رشد چشمگیر اعتبارات؛ کسب رتبه نخست کشور
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه استان در زمینه رشد اعتبارات نوسازی مدارس در کشور پیشتاز است، افزود: اعتبارات این حوزه از ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به سه هزار میلیارد تومان (سه همت) در سال ۱۴۰۳ رسیده که نشاندهنده توجه ویژه به رفع محرومیتهای آموزشی است.
حسینی از هدفگذاری برای ارتقای زیرساختها خبر داد و تصریح کرد: با بهرهبرداری از ۱۷۹ کلاس درس در قالب ۴۰ هزار مترمربع فضای آموزشی تا مهرماه ۱۴۰۵، گام بزرگی برای کاهش فاصله آموزشی با میانگین کشوری برداشته خواهد شد.
نیاز ۳۰ همتی برای رسیدن به استانداردهای کشوری
وی با تأکید بر اینکه همچنان فاصله قابلتوجهی تا رفع کامل کمبودهای آموزشی وجود دارد، تصریح کرد: برای تکمیل طرحها و پروژههای نیمهتمام استان، نیازمند اعتباری بالغ بر ۲۵ همت (به قیمت سال ۱۴۰۰) هستیم و برای دستیابی به میانگین سرانه فضای آموزشی کشور، این نیاز اعتباری به ۳۰ همت میرسد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با انتقاد از عدم توازن در تصمیمگیریهای بودجهای خاطرنشان کرد: نمیتوان آموزش و پرورش را در شعار اولویت دانست، اما در جلسات شورای برنامهریزی، کمترین سهم از اعتبارات به این حوزه حیاتی اختصاص یابد؛ لذا نیازمند نگاهی فراتر از مدیریت عادی و حمایت جدی مسئولان هستیم.
مریوان؛ الگوی برتر کشور در جذب خیران مدرسهساز
حسینی در ادامه بر اهمیت مشارکتهای مردمی تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از توان خیران و نهادهای مسئولیت اجتماعی، راهکاری کلیدی برای توسعه عدالت آموزشی است.
وی با اشاره به موفقیتهای استان در این زمینه افزود: شهرستان مریوان با عملکرد درخشان خود در جذب مشارکتهای خیران حقیقی، به عنوان منطقه برگزیده در سطح کشور معرفی شده است که این تجربه موفق باید در سایر نقاط استان نیز گسترش یابد.