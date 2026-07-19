امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم  ۱۸۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۹۸ میلیون تومان
ربع سکه ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۲۸ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۲۵ میلیون و ۱۰۸ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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