باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۸۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۹۸ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۸ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۸ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۵ میلیون و ۱۰۸ هزار تومان