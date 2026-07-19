باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مدارگرد مارس اکسپرس تصاویر خیره‌کننده‌ای از تپه‌های شنی درون یک دهانه باستانی مریخی ثبت کرده است که به لطف رسوبات یخی براق در دامنه‌های جنوبی آن، به نظر می‌رسد از فلز تراشیده شده‌اند.

دهانه کایزر در ارتفاعات نیمکره جنوبی مریخ واقع شده و تقریباً ۲۰۷ کیلومتر قطر دارد.این دهانه شامل چندین تپه شنی هلالی شکل است که به عنوان تپه‌های برخان شناخته می‌شوند.

این تپه‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که باد، شن را از سمت پایین یک پشته متراکم به بالا هل می‌دهد و باعث می‌شود که روی سطح شیب‌دار و شیب‌دار بیفتد. این نوع تپه‌ها روی سطوح سخت که مقدار شن محدود است، تشکیل می‌شوند.

ارتفاع برخی از این تپه‌ها تا ۱۰۰ متر می‌رسد و بخش‌های بزرگی از کف دهانه را با سازند‌های تیره، براق و موج‌دار می‌پوشانند که گاهی تا چندین کیلومتر امتداد می‌یابند. به گفته آژانس فضایی اروپا (ESA)، ظاهر فلزی و درخشان آن به دلیل رسوبات خاک منجمد دائمی است که نور را در دامنه‌های جنوبی منعکس می‌کنند.

این منطقه از نظر علمی مورد توجه است، زیرا مدارگرد‌های ESA سنگ‌های رسی رنگ روشن را در برخی نقاط شناسایی کرده‌اند که نشان دهنده وجود یک محیط آبی باستانی در سیاره سرخ میلیارد‌ها سال پیش است. این دهانه همچنین دارای آبراه‌ها و کانال‌های باریکی بر روی دیواره‌های شیب‌دار خود است که در اثر رانش زمین، ذوب یخچال‌های طبیعی یا حرکات آب‌های زیرزمینی در گذشته‌های دور تشکیل شده‌اند.

در حالی که مریخ فاقد حیات قابل توجه است، جو نازکی دارد و فعالیت زمین‌شناسی محدودی را تجربه می‌کند، که به دهانه‌ها اجازه می‌دهد بدون فرسایش توسط نیرو‌های طبیعی مانند زمین، شکل‌های متمایز خود را حفظ کنند، زیبایی این موج‌های معدنی در قلب سیاره سرخ همچنان منظره‌ای جذاب است.

منبع: iflscience