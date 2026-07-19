کولیوند گفت: اربعین فقط یک راهپیمایی نیست؛ نمایشی عظیم از قدرت ایمان، مدیریت علمی، انسانیت و کرامت انسانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - پیرحسین کولیوند رئیس سازمان جمعیت هلالاحمر در ششمین کنگره بینالمللی سلامت در اربعین با اشاره به حماسه آفرینی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار داشت: با وجود حضور خیل عظیم جمعیت که برخی منابع آن را بیش از چند میلیون نفر تخمین زدند، گرمای شدید و بیسابقه هوا و تراکم جمعیتی که مدیریت آن را به یکی از حساسترین عملیاتهای امدادی تبدیل کرده بود، خوشبختانه هیچگونه حادثه منجر به فوت یا مصدومیت جدی رخ نداد.
وی افزود:در این رویداد کم نظیر، شاهد اتفاقاتی بودیم که کمتر در چنین مراسم عظیمی ثبت شده است؛ از جمله تولد چند نوزاد در میان جمعیت که با حضور به موقع تیمهای اورژانس و مامایی هلال احمر، هر دو مادر و نوزاد به سلامت به مراکز درمانی منتقل شدند.
کولیوند با تاکید بر اینکه این موفقیت نتیجه مستقیم لطف الهی، برنامه ریزی دقیق، هماهنگی بینبخشی و از همه مهمتر ایثارگری و مهارت بالای امدادگران بود، خاطرنشان کرد:بیش از ۵ هزار امدادگر و نجات گر در قالب ۴۰۰ تیم عملیاتی و ۷۰ دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی، از ساعات ابتدایی صبح تا پایان مراسم در حالت آماده باش کامل قرار داشتند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به همزمانی این ایام با ماه صفر و اربعین حسینی، گفت: اربعین فقط یک راهپیمایی نیست؛ نمایشی عظیم از قدرت ایمان، مدیریت علمی، انسانیت و کرامت انسانی است و در این رویداد، یک امدادگر صرفاً نجاتدهنده جان نیست، بلکه سفیر امنیت، آرامش و کرامت است؛ کسی که با حضور خود، اضطراب را به آرامش و ترس را به امید تبدیل میکند.
وی اضافه کرد: تجربه اربعین امسال و مراسم تشییع رهبر شهید، نشان داد که ظرفیتهای جمعیت هلال احمر فراتر از مرزهای یک سازمان امدادی است و میتوان از این تجربیات برای سایر کشورها و اجتماعات بزرگ بشری الگوسازی کرد.
کولیوند در ادامه با تبیین چشم انداز راهبردی جمعیت هلال احمر، تصریح کرد:رسالت این جمعیت، بهره گیری از دانش روز، فناوریهای نوین مانند سامانههای موقعیتیاب، هوش مصنوعی در مدیریت بحران و همکاریهای بینالمللی، برای ارائه الگویی ماندگار در مدیریت امداد، نجات و سلامت برای بزرگترین اجتماعات بشری است؛ الگویی که در آن خدمت به انسان، نجات جان و پاسداری از کرامت بشری در اولویت مطلق قرار دارد.
وی افزود: این الگو فقط مختص حوادث طبیعی نیست و در حوادث انسان ساخت، شرایط جنگ، تنشهای منطقهای و حتی اقدامات تروریستی نیز کارآمدی خود را اثبات کرده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به چالشهای بی سابقه ماههای اخیر، بیان داشت: در دورهای که با تهدیدات امنیتی، حملات موشکی، بمبارانهای هوایی و اقدامات تروریستی در منطقه مواجه بودیم، عملیاتهای امدادی جمعیت هلالاحمر نهتنها متوقف نشد، بلکه با کیفیتی بینظیر و عظمتی مثالزدنی به اجرا درآمد و حماسهای ماندگار در تاریخ بشری رقم خورد.
کولیوند با اشاره به عملیاتهای برون مرزی و کمک به آسیبدیدگان در کشورهای همسایه، تاکید کرد:هلال احمر ایران امروز به یک برند بینالمللی در حوزه بشردوستی تبدیل شده و این افتخاری برای همه ملت ایران است.
وی در پایان با ابراز احساسات صمیمانه نسبت به نیروهای خدوم جمعیت، گفت: از عمق جان به همه امدادگران، نجاتگران، پزشکان، پرستاران، رانندگان آمبولانس و تمامی خدمت رسانانی که شبانهروز و بیمنت در این مسیر گام برداشتند، افتخار میکند و آنها با دستان خالی، اما دلی سرشار از عشق، معجزه کردند.
کولیوند در پایان با دعا برای تمامی همکاران خود افزود: امیدوار است خداوند متعال روزبه روز بر توفیقات، عزت، سلامت و سربلندی این عزیزان بیفزاید و آنها را مستدام در مسیر خدمت به خلقالله قرار دهد.