نخستین برداشت برنج فصل زراعی امسال گیلان، امروز در روستای سرابستان شهرستان فومن آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین نخستین برداشت مکانیزه برنج شهرستان فومن امروز (یکشنبه ۲۸ تیر ماه) در روستای سرابستان با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد.

«رحیم لنگری» کشاورز اهل روستای سرابستان شهرستان فومن، نخستین برداشت برنج امسال گیلان را در ۲ هکتار شالیزارش آغاز کرده است.

این شالیکار گیلانی ۲۷ فروردین، رقم بومی هاشمی را در شالیزارش به صورت سنتی کشت کرد و پس از ۳ ماه کار و تلاش، امروز این خوشه‌های طلایی را به صورت ماشینی برداشت می‌کند.

بنا بر اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، در حال حاضر ۵۵ درصد از شالیزار‌های استان به مرحله ظهور خوشه رسیده‌اند و ۲۰ درصد شالیزار‌های استان هم در مرحله خوشه دهی قرار دارند.

استان گیلان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشور به شمار می‌آید که با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری رتبه نخست کشور را از لحاظ سطح زیرکشت و همچنین رتبه دوم تولید برنج را به خود اختصاص داده است.

منبع: صداوسیما