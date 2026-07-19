تیم بهمن موتور قائمشهر با کسب ۴ امتیاز در صدر جدول لیگ پیشکسوتان هندبال مازندران، جام رزمندگان و شهدای لانچر‌ها قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته دوم رقابت‌های لیگ هندبال پیشکسوتان مازندران، بهمن موتور قائمشهر با پیروزی مقابل هیات هندبال در صدر جدول مسابقات ایستاد.

در دیگر بازی برگزار شده هفته دوم مسابقات لیگ هندبال پیشکسوتان مازندران، تیم‌های خوانسالار ساری و اتصالات افشار آمل به تساوی رضایت دادند.

این بازی در پایان وقت معمول بازی با نتیجه مساوی ۱۸ بر ۱۸ به پایان رسید.

تیم ۲ امتیازی و رده دومی آینده نور که در هفته نخست با نتیجه نزدیک ۱۸ بر ۱۷ خوانسالار ساری را شکست داده بود.

در دیگر بازی هفته نخست نیز بهمن موتور قائمشهر با حساب ۲۱ بر ۱۲، اتصالات افشار آمل را از پیش رو برداشت.

تیم‌های خوانسالار ساری و اتصالات افشار آمل با یک امتیاز به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم لیگ هندبال پیشکسوتان استان مازندران قرار دارند.

تیم هیات هندبال نوشهر نیز بدون امتیاز در انتهای جدول رده‌بندی مسابقات لیگ هندبال پیشکسوتان مازندران ایستاده است.

برچسب ها: لیگ هندبال ، مسابقات هندبال
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