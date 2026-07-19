باشگاه خبرنگاران جوان - اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در جلسه مدیریت اوج بار که روز شنبه ۲۷ تیرماه با حضور معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توانیر و جمعی از مدیران ارشد صنعت برق برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، متوسط دمای هوای کشور در هفته گذشته نسبت به هفته پیش از آن، حدود ۱.۵ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین میانگین دمای کشور در مقایسه با میانگین ۱۰ ساله و هفته مشابه سال گذشته نیز حدود نیم درجه سانتی‌گراد بیشتر بوده و پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم ماندگاری هوای گرم در دست‌کم دو هفته آینده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بیان اینکه افزایش دمای هوا تأثیر مستقیمی بر رشد مصرف برق دارد، گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در صورت تداوم شرایط جوی و روند مصرف، تقاضای مصرف برق در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه از ۷۴۸۰۱ مگاوات که حد نصاب سال جاری بوده است عبور خواهد کرد.

مذکوری با تأکید بر اهمیت نقش مشترکان در حفظ پایداری شبکه سراسری برق اظهار کرد: صنعت برق در هفته‌ی گذشته، هم‌زمان با تأمین پایدار برق مناطق جنوبی کشور در پی تعرض غیرقانونی و غیرانسانی دشمن آمریکایی و مدیریت شرایط ویژه شبکه با اتکا به همراهی ارزشمند مشترکان، توانست از یکی از حساس‌ترین مقاطع تأمین برق کشور با موفقیت عبور کند. وی افزود: تجربه این روز‌ها نشان داد مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم در مدیریت مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه سراسری برق دارد و بی‌تردید تداوم این همکاری در هفته جاری، هم‌زمان با افزایش دما و ماندگاری گرمای هوا، مهم‌ترین پشتوانه صنعت برق برای تأمین برق پایدار در سراسر کشور خواهد بود.

وی از مشترکان برق خواست با رعایت راهکار‌های ساده، اما مؤثر مدیریت مصرف، از جمله تنظیمن دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولر‌های آبی، پرهیز از استفاده هم‌زمان از تجهیزات برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف و انتقال مصارف غیرضروری به ساعات کم‌باری، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه هموطنان، خصوصا هموطنان جنوب کشور یاری کنند.