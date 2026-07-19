باشگاه خبرنگاران جوان -سعید حسام‌پور، مدیر مرکز حافظ‌شناسی، با اعلام موضوع علمی سی‌امین یادروز بین‌المللی حافظ، اظهار کرد: مرکز حافظ‌شناسی طبق سنت هرساله‌ی خود، موضوع محوری این رویداد را برای مهرماه ۱۴۰۵ «حافظ در آفرینش‌های هنری و ادبی» برگزیده است و از همه پژوهشگران، حافظ‌پژوهان و علاقه‌مندان دعوت می‌کند مطالعات و پژوهش‌های خود را با تمرکز بر این محور انجام داده و ارائه کنند.

او با اشاره به جایگاه بی‌بدیل شعر حافظ در فرهنگ و هنر ایران و جهان افزود: شعر حافظ تنها منظومه‌ای از واژه‌ها نیست، بلکه معماری باشکوهی از اندیشه و زیبایی‌شناسی است که مرز‌های زبان را درنوردیده و به سرچشمه‌ای زاینده برای خلق آثار بدیع هنری و ادبی تبدیل شده است. سخن حافظ در گذر سده‌ها، جان‌مایه اصیل‌ترین آفرینش‌های هنری بوده؛ از جلوه‌های ماندگار خوشنویسی، نگارگری و تذهیب گرفته تا موسیقی اصیل ایرانی و ادبیات معاصر ایران و جهان.

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه سی‌امین یادروز بین‌المللی حافظ با تمرکز بر این موضوع درصدد واکاوی پیوند عمیق و چندسویه شعر حافظ با عرصه‌های مختلف هنر و ادبیات است، گفت: این رویداد فرصتی برای ارائه خوانشی نو از حضور آشکار و پنهان حافظ در سپهر هنر و ادبیات و بررسی این پرسش است که چگونه اندیشه و کلام او، پس از گذشت بیش از هفت قرن، همچنان الهام‌بخش آفرینش، تأویل و نوآوری در حوزه‌های گوناگون هنری و ادبی است.

حسام‌پور همچنین از تمامی هنرمندان، اندیشه‌وران، حافظ‌پژوهان و پژوهشگران در رشته‌های مختلف از سراسر ایران و دیگر کشور‌های جهان دعوت کرد پژوهش‌های مرتبط با موضوع اعلام‌شده را در قالب مقاله، حداکثر تا نیمه شهریورماه ۱۴۰۵ به نشانی info.hafezstudies@gmail.com ارسال کنند تا پس از ارزیابی علمی، در برنامه‌های سی‌امین یادروز بین‌المللی حافظ مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مدیر مرکز حافظ‌شناسی در پایان، مهم‌ترین محور‌های پیشنهادی این دوره از یادروز حافظ را شامل تجلی شعر حافظ در هنر‌های تجسمی (خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، نقاشی‌خط و گرافیک معاصر)، پیوند شعر حافظ و موسیقی (تأثیر اوزان و مفاهیم حافظ در موسیقی ردیف‌دستگاهی، تصنیف‌سازی، آواز و موسیقی معاصر)، تجلی شعر و اندیشه حافظ در معماری، بازتاب شعر و شخصیت حافظ در ادبیات داستانی (رمان، داستان کوتاه و روایت‌های مدرن)، حافظ و ادبیات کودک و نوجوان، حافظ در هنر‌های نمایشی و سینما (اقتباس‌های دراماتیک، نمایشنامه‌ها، آثار دیداری و شنیداری، هنر دیجیتال، موشن‌گرافیک و...)، حافظ در هنر‌های سنتی و صنایع دستی (فرش‌بافی، کاشی‌کاری، قلم‌زنی و...) عنوان کرد.

مرکز حافظ‌شناسی، نهادی مستقل فرهنگی و علمی است که از سال ۱۳۷۵ با هدف توسعه پژوهش‌های تخصصی درباره زندگی، اندیشه و شعر حافظ در شیراز فعالیت می‌کند.

این مرکز با گردآوری منابع تخصصی، حمایت از پژوهش‌های حافظ‌پژوهی، برگزاری نشست‌های علمی، انتشار آثار علمی و پژوهشی و...، نقش مهمی در گسترش مطالعات حافظ‌شناسی ایفا کرده است.

همزمان با تأسیس مرکز حافظ‌شناسی، بیستم مهرماه با عنوان «یادروز حافظ» نام‌گذاری و در تقویم ملی ایران ثبت شده است. نخستین همایش بین‌المللی «یادروز حافظ» نیز در سال ۱۳۷۶ در شیراز برگزار شد و پس از آن، در روز بیستم مهرماه هرسال، مراسم بین‌المللی «یادروز حافظ» همزمان در شیراز و دیگر شهر‌های مهم ایران و جهان برپا می‌شود.

یادروز حافظ یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های علمی‌فرهنگی کشور قلمداد می‌شود که در این مراسم حافظ‌پژوهان و استادان حافظ‌شناس از سراسر ایران و جهان برای سخنرانی دعوت می‌شوند تا تازه‌ترین دستاورد‌های پژوهشی خود را در یک گردهمایی علمی و زیر عنوان موضوع محوری فراخوان به دوستداران حافظ عرضه کنند.

منبع: دانشگاه شیراز