فرانسه در یک بازی پر گل در رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مغلوب انگلیس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فرانسه در یک بازی ضعیف در نیمه اول با ۴ گل از انگلیس عقب افتاد تا شایعه کمکاری بازیکنان برای دیدیه دشان قوت بگیرد.
فرانسه پس از دریافت ۴ گل به خود آمد و موفق شد با درخشش امباپه بخشی از گلهای خورده را جبران کند، اما در نهایت این بازی ۶ بر ۴ یبه سود انگلیس پایان یافت و فرانسه چهارم شد.
شایعاتی پیرامون کمکاری بازیکنان فرانسه برای دیدیه شان سرمربی فرانسه به گوش میرسد، اما در نهایت امباپه پس از پایان بازی گفت: ما در نیمه دوم پیروز شدیم، اما در نهایت، مسابقه را شکست خوردیم. به نظر من، این موضوع به خصوص برای سرمربی ناراحتکننده است. ما میخواستیم کاری برای او انجام دهیم.
متاسفانه، نیمه اول این تصور را ایجاد کرد که ما از او دست کشیدهایم، اما این اصلاً چیزی نبود که ما میخواستیم او احساس کند. ما میخواهیم از او به خاطر همه چیزهایی که انجام داده است، تشکر کنیم. این مسابقه میراث او را زیر سوال نخواهد برد.