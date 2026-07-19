فرانسه در یک بازی پر گل در رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مغلوب انگلیس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فرانسه در یک بازی ضعیف در نیمه اول با ۴ گل از انگلیس عقب افتاد تا شایعه کم‌کاری بازیکنان برای دیدیه دشان قوت بگیرد.



فرانسه پس از دریافت ۴ گل به خود آمد و موفق شد با درخشش امباپه بخشی از گل‌های خورده را جبران کند، اما در نهایت این بازی ۶ بر ۴ یبه سود انگلیس پایان یافت و فرانسه چهارم شد.



شایعاتی پیرامون کم‌کاری بازیکنان فرانسه برای دیدیه شان سرمربی فرانسه به گوش می‌رسد، اما در نهایت امباپه پس از پایان بازی گفت: ‏ما در نیمه دوم پیروز شدیم، اما در نهایت، مسابقه را شکست خوردیم. ‏به نظر من، این موضوع به خصوص برای سرمربی ناراحت‌کننده است. ما می‌خواستیم کاری برای او انجام دهیم.

‏متاسفانه، نیمه اول این تصور را ایجاد کرد که ما از او دست کشیده‌ایم، اما این اصلاً چیزی نبود که ما می‌خواستیم او احساس کند. ‏ما می‌خواهیم از او به خاطر همه چیز‌هایی که انجام داده است، تشکر کنیم. این مسابقه میراث او را زیر سوال نخواهد برد.