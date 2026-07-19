کارگردان سینما و تلویزیون گفت: رهبر شهید انقلاب مانند پدر برای ما بود و وقتی پدر رفت، تازه فهمیدم که برای فردا‌های ما چقدر تنها ایستاده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین لطیفی با اشاره به اینکه عظمت رهبر شهید پس از رفتن ایشان بیشتر دیده شد، گفت: بدرقه رهبر شهید یک حماسه جاودانه بود و فرصتی را برای درک عمیق جایگاه و نقش ایشان رقم زد و بسیاری از مردم و آزادگان جهان پس از این وداع تاریخی، بیش از گذشته به بزرگی و آثار و اقدامات ماندگار رهبری پی بردند.

وی افزود: من متأسفانه به علت ساخت مجموعه «نگین ارباب» نتوانستم در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهیدمان حضور پیداکنم، اما تصاویر این مراسم را از راه دور دنبال کردم و معتقدم که مردم که پس از شهادت رهبر شهید بیشتر به جایگاه ایشان پی بردند.

این کارگردان تلویزیون همچنین گفت: رهبر شهید به‌مانند پدر برای همه ما بود، پدر که رفت، تازه فهمیدم برای فردا‌های ما چقدر تنها ایستاده بود. بسیاری از سختی‌ها و تصمیم‌های امام خامنه‌ای با هدف ساختن کشور و حفظ آرامش نسل‌های آینده بوده است.

لطیفی همچنین با تأکید براینکه ساختاری که رهبر شهید پایه‌گذاری کرد وابسته به یک فرد نیست، گفت: جمهوری اسلامی ایران با حذف یک شخص از بین نخواهد رفت، چراکه این مسیر برپایه یک اندیشه و باور شکل گرفته است. 

 این کارگردان رسانه ملی همچنین با اشاره به خاطرات دیدارهایش با رهبر شهید انقلاب، از دقت و توجه ایشان به حوزه فرهنگ و هنر یاد کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب آثار نمایشی را با دقت دنبال می‌کردند و درباره مجموعه‌هایی همچون «صاحبدلان» با شناخت و جزئی‌نگری اظهار نظر می‌کردند، موضوعی که از نگاه عمیق ایشان به عرصه فرهنگ و هنر حکایت داشت.

لطیفی ضمن عرض خسته نباشید به عوامل دست‌اندرکار تولید و پخش شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در پوشش حماسه بزرگ بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان گفت: صداوسیما برای پوشش این مراسم در ایران و عراق سنگ تمام گذاشت و لحظه به لحظه مخاطبان و مردم و آزادگان جهان را در جریان این مراسم عظیم قرار داد که جای قدردانی دارد.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی 

برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، آثار نمایشی ، محمدحسین لطیفی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
رهبری که رهبر بین المللی است باید هم اینگونه باشد. البته تراز رهبران عزیز ما یعنی امام خمینی (ره)، امام شهید و امام مجتبی خامنه ای از سطح بین الملل فراتر هستند
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