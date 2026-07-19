مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان، از پایان یافتن مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی صاحبان درآمد از محل اجاره املاک تا پایان تیرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مصطفی فعله‌گری،اعلام کرد:صاحبان درآمد از محل املاک اجاری (اشخاص حقیقی) تا پایان روز ۳۱ تیرماه جاری فرصت دارند نسبت به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی خود و پرداخت مبالغ متعلقه اقدام کنند.

 وی تأکید کرد: این فرآیند باید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir انجام پذیرد.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به اهمیت رعایت مهلت‌های قانونی، افزود:ارائه به‌موقع اظهارنامه مالیاتی، پیش‌شرط اصلی برای برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و معافیت‌های مالیاتی تعریف شده است.

وی در ادامه با هشدار نسبت به پیامد‌های عدم انجام تکالیف قانونی، تصریح کرد:عدم ارائه اظهارنامه و عدم پرداخت مالیات در بازه زمانی تعیین‌شده، منجر به تعلق جریمه برای مالکان املاک خواهد شد.

منبع:امور مالیاتی کردستان

برچسب ها: کردستان ، اظهارنامه مالیاتی ، معافیت مالیات
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