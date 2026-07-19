غلامی مدیرکل دفتر ارزیابی منابع و محیط زیست ساتبا گفت: تجربه نشان داده است که با وجود تمامی محدودیت‌ها، اگر منابع مالی مناسب برای احداث نیروگاه تأمین شود، سایر چالش‌های فنی و اجرایی به مراتب قابل‌حل‌تر خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - غلامی مدیرکل دفتر ارزیابی منابع و محیط زیست ساتبا در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در بررسی چالش‌های پیش‌روی احداث نیروگاه‌ها، همواره تصور می‌شد مسائل فنی و فرآیند اخذ مجوزها موانع اصلی هستند؛ این در حالی است که با ورود دولت و تسهیل گری‌های انجام شده، این چالش‌ها تا حد زیادی مرتفع شده‌اند و حقیقت امر این است که «تأمین مالی» همچنان گلوگاه اصلی این صنعت محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیروگاهی توسط سرمایه‌گذاران خصوصی انجام می‌شود، افزود: شرایط اقتصادی کشور و عدم ثبات حاکم بر آن، فرآیند سرمایه‌گذاری را با پیچیدگی‌های جدی مواجه کرده است. در این میان، موانعی همچون نوسانات نرخ ارز، مشکلات مربوط به نقل و انتقال منابع مالی و چالش‌های ترخیص تجهیزات از گمرک، فشار مضاعفی را بر سرمایه‌گذاران وارد کرده که کاملاً قابل درک است.

غلامی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که با وجود تمامی محدودیت‌ها، اگر منابع مالی مناسب برای احداث نیروگاه تأمین شود، سایر چالش‌های فنی و اجرایی به مراتب قابل‌حل‌تر خواهند بود.

مدیرکل دفتر ارزیابی منابع و محیط زیست ساتبا در پایان تأکید کرد: رفع این چالشِ زیربنایی، نیازمند تعامل ویژه و عزم جدی از سوی دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه سیستم بانکی کشور است تا با حمایت از سرمایه‌گذاران، مسیر توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی هموار شود.

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برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
از مردم کمک بگیرید. اندک اندک جمع شود وانگهی دریا شود
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