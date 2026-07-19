باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت Open AI با عرضه اولین دستگاه سخت‌افزاری خود، صنعت فناوری را شگفت‌زده کرد. با این حال، این محصول انتظارات را که بر یک دستگاه خانه هوشمند یا یک همراه مبتنی بر هوش مصنوعی متمرکز بود، برآورده نکرد. در عوض، این شرکت از یک دستگاه کوچک که مخصوص برنامه‌نویسان طراحی شده بود، به نام Codex Micro، رونمایی کرد.

به گفته TechRadar، این دستگاه جدید یک ماکروپد قابل برنامه‌ریزی است که توسط OpenAI با همکاری Work Louder توسعه داده شده است. این دستگاه برای کاربران ابزار کدنویسی Codex طراحی شده است و هدف آن کمک به توسعه‌دهندگان در انجام وظایف برنامه‌نویسی با استفاده از هوش مصنوعی است.

Codex Micro به برنامه‌نویسان اجازه می‌دهد تا عوامل هوش مصنوعی را سریع‌تر کنترل کنند. این دستگاه دارای کلید‌های اختصاصی با نور پس‌زمینه رنگی است که وضعیت وظایف در حال انجام، مانند در انتظار تأیید یا به‌روزرسانی‌های جدید را نشان می‌دهد. ویژگی‌های اضافی شامل یک دکمه فرمان صوتی است که از میکروفون رایانه استفاده می‌کند، یک دکمه چرخشی برای تنظیم سطح "تفکر" هوش مصنوعی و یک جوی‌استیک قابل تنظیم برای اجرای دستورات مختلف.

قیمت این دستگاه حدود ۲۳۰ دلار است که بحث‌هایی را در بین توسعه‌دهندگان برانگیخته است. برخی آن را ابزاری تخصصی می‌دانند که می‌تواند به کاربران حرفه‌ای در تسریع کارشان با ابزار‌های هوش مصنوعی کمک کند، در حالی که برخی دیگر قیمت آن را در مقایسه با در دسترس بودن عملکرد‌های مشابه از طریق پنل‌های کنترل قابل برنامه‌ریزی ارزان‌تر، بالا می‌دانند.

عرضه این دستگاه در زمانی صورت می‌گیرد که OpenAI حضور خود را فراتر از نرم‌افزار و مدل‌های هوش مصنوعی گسترش می‌دهد، و گزارش‌هایی مبنی بر برنامه‌های این شرکت برای توسعه سایر دستگاه‌های مصرفی در آینده، از جمله دستگاه‌هایی که به تعامل صوتی و هوش مصنوعی متکی هستند، منتشر شده است.

با وجود سادگی Codex Micro در مقایسه با انتظارات بالای پیرامون اولین تلاش این شرکت در حوزه سخت‌افزار، این اقدام به وضوح نشان‌دهنده تمایل OpenAI برای ادغام بیشتر هوش مصنوعی با نحوه استفاده انسان‌ها از فناوری است، نه صرفاً برنامه‌ای که پشت صفحه نمایش اجرا می‌شود.

منبع: ارم نیوز