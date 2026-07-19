باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی یکشنبه (۲۸ تیرماه) در سخنرانی مراسم آغازین بیست و سومین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اظهار کرد: خوشحال هستم که در بیست‌وسومین نشست وزیران فرهنگ سازمان همکاری شانگهای حضور دارم؛ از دولت و ملت دوست جمهوری قرقیزستان به‌ دلیل میزبانی شایسته و برگزاری منظم و حرفه‌ای این نشست عالی‌رتبه، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

وی گفت: امروز در شرایطی گرد هم آمده‌ایم که بیش از هر زمان دیگری، فرهنگ می‌تواند زبان مشترک ملت‌ها و پلی برای تفاهم و همبستگی باشد. خوشبختانه سازمان همکاری شانگهای، فرهنگ را نه حوزه‌ای فرعی، بلکه یکی از ارکان اعتمادسازی، نزدیکی ملت‌ها و تقویت روح همکاری میان اعضا دانسته است.

صالحی افزود: این سازمان در بیش از دو دهه گذشته، بر گسترش تبادلات فرهنگی، حفاظت از میراث ملموس و ناملموس، توسعه گفت‌وگوی تمدنی و تقویت پیوندهای انسانی میان ملت‌های عضو تأکید داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران، با پیشینه‌ای چند هزار ساله، فرهنگ را بنیان توسعه پایدار، عدالت، همزیستی و کرامت انسانی می‌داند. ما بر این باوریم که آینده منطقه ما نه بر اساس رقابت‌های فرساینده بلکه بر پایه شناخت متقابل فرهنگی، احترام به تنوع تمدنی و همکاری‌های انسانی ساخته خواهد شد.

وی گفت: اعضای سازمان همکاری شانگهای وارث یکی از غنی‌ترین حوزه‌های تمدنی جهان هستند؛ حوزه‌ای که در طول قرون متمادی از رهگذر جاده تاریخی ابریشم محل تبادل اندیشه، دانش، هنر، ادبیات و معنویت بوده است.

صالحی افزود: ایران و کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری قرقیزستان بخشی از این میراث مشترک به‌ شمار می‌روند؛ میراثی که امروز مسئولیت ما را برای حفاظت، بازآفرینی و انتقال آن به نسل‌های آینده سنگین‌تر می‌سازد.

پیشنهادهای ایران برای همکاری‌های بیشتر با کشورهای عضو شانگهای

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان پیشنهادهای ایران برای همکاری‌های بیشتر با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اظهار کرد: در این راستا، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند؛ نخست، همکاری مشترک اعضای سازمان برای ثبت عناصر فرهنگی و میراث ناملموس در یونسکو گسترش یابد و پرونده‌های مشترک منطقه‌ای با محوریت میراث تمدنی جاده ابریشم تدوین شود.

وی گفت: دوم، شبکه‌ای از مراکز مطالعات تمدنی و فرهنگی سازمان همکاری شانگهای با مشارکت دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی کشورهای عضو ایجاد شود تا پژوهش‌های مشترک درباره میراث تاریخی و فرهنگی منطقه توسعه یابد.

صالحی افزود: سوم، برنامه‌ای منظم برای برگزاری هفته‌های فرهنگی میان کشورهای عضو طراحی شود تا ملت‌های ما بیش از پیش با ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی یکدیگر آشنا شوند. چهارم، همکاری‌های سینمایی، مستندسازی و تولیدات مشترک فرهنگی با موضوعاتی همچون خانواده، اخلاق، هویت، میراث تاریخی و جاده ابریشم مورد حمایت قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: پنجم، ترجمه متقابل آثار ادبی برجسته کشورهای عضو تقویت شود، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در ترجمه و انتشار آثار نویسندگان برجسته کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همکاری متقابل داشته باشد.

وی گفت: ششم، همکاری میان کتابخانه‌های ملی، مراکز اسناد و نهادهای حافظ میراث مکتوب، برای دیجیتال‌سازی، حفاظت و مرمت نسخه‌های خطی گسترش یابد. هفتم، با توجه به نقش روزافزون فناوری‌های نوین، همکاری در حوزه صنایع خلاق فرهنگی، پویانمایی، بازی‌های ویدئویی و تولید محتوای دیجیتال مشترک در دستور کار سازمان قرار گیرد تا نسل جوان بیش از پیش در فرآیند تعاملات فرهنگی مشارکت کند.

فرهنگ، فرزند امنیت و آرامش است

صالحی با اشاره به اینکه فرهنگ، فرزند امنیت و آرامش است و در فضای خشونت، جنگ، اشغالگری و تجاوز آسیب می‌بیند، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران که خود یکی از کهن‌ترین کانون‌های تمدنی جهان است با نگرانی عمیق نسبت به روندهای خطرناکی که امنیت منطقه و میراث فرهنگی ملت‌ها را تهدید می‌کند هشدار می‌دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همان‌گونه که اطلاع دارید در ماه‌های اخیر ملت ایران هدف تجاوز وحشیانه نظامی و اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در روز نخست این تهاجم رهبر کشورمان حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در خانه مسکونی خویش به همراه برخی از اعضای خانواده و از جمله نوه ۱۴ ماهه‌شان به شهادت رسیدند.

وی افزود: در همان روز، ۱۶۸ دانش‌آموز دختر و پسر در مدرسه «میناب» در خاک و خون غلتیدند و عصر همان روز در شهر کوچک لامرد چهار موشک کشتارجمعیِ آمریکایی برای نخستین بار در جهان آزمایش شدند و ۷۲۰ هزار هزار ترکش را بر مردم غیرنظامی این شهر فرود آوردند.

صالحی اظهار کرد: از همان روز جمهوری اسلامی ایران آماج حملات همه‌جانبه دو قدرت اتمی جهان یعنی آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و خسارات فراوان مادی و انسانی را متحمل شد؛ از جمله ۱۴۹ اثر تاریخی که پنج اثر آن ثبت جهانی شده بود آسیب دید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با این حال، این تجاوز همه‌جانبه با مقاومت و رشادت مردم ایران روبه‌رو شد. همبستگی و پایداری ملی، که در تشییع اخیر ده‌ها میلیونی رهبر شهیدمان در شهرهای مختلف ایران نمایان شد جلوه‌ای از این ایستادگی بود.

فرهنگ، جایگزین حقیقی خشونت و یک‌ جانبه‌گرایی است

صالحی بیان کرد: ملت ایران، همانند همه ملت‌های مستقل جهان خواهان عدالت، حاکمیت ملی و کرامت انسانی است. ما باور داریم که فرهنگ، جایگزین حقیقی خشونت و یک‌ جانبه‌گرایی است و سازمان همکاری شانگهای می‌تواند در تقویت این رویکرد انسانی و چندجانبه نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به دیپلماسی فرهنگی نیاز داریم؛ دیپلماسی‌ای که ملت‌ها را به یکدیگر نزدیک کند و در برابر نفرت‌پراکنی و جنگ، از عقلانیت، اخلاق و انسانیت دفاع نماید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا در کنار همه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، برای ساختن آینده‌ای مبتنی بر احترام متقابل، تنوع فرهنگی، عدالت و شکوفایی مشترک گام بردارد؛ از توجه شما سپاسگزارم.

براساس این گزارش، بیست و سومین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل اقامت رییس جمهور قرقیزستان در شهر چولپون اتا آغاز شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌ منظور شرکت در بیست‌وسومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است.

دیدار، گفت‌وگو و ضیافت شام با ایرانشناسان، اساتید زبان فارسی و اساتید دانشگاه قرقیزستان و ملاقات‌های دوجانبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزرای فرهنگ کشورهای شرکت‌کننده، حضور در افتتاحیه بیست و سومین نشست وزاری فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، آیین اهدای جوایز برگزیدگان جشنواره بین‌المللی فیلم کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای و ضیافت رسمی شام به میزبانی وزیر فرهنگ قرقیزستان برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر است.

بیست و سومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای از ۲۵ تا ۲۹ تیر ۱۴۰۵ در قرقیزستان برگزار می‌شود.

منبع: وزارت فرهنگ