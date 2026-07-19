باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، پس از انتخاب مسعود فراهانیطجر بهعنوان رییس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، در مجمع انتخاباتی این فدراسیون با قدردانی از اعضای مجمع، روسای هیأتهای استانی و مدیران پیشین فدراسیون، بر ضرورت حفظ آرامش، همدلی، توجه به توسعه ورزش ناشنوایان و حمایت همهجانبه وزارت ورزش از این فدراسیون تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود از روسای هیأتهای استانی به دلیل تلاشهای مستمر در مسیر توسعه ورزش ناشنوایان و همچنین از اعضای مجمع برای حضور و مشارکت در انتخابات قدردانی کرد و گفت: از آقای لعل آزاد، رییس سابق فدراسیون و آقای اسدمسجدی، سرپرست فدراسیون نیز صمیمانه تشکر میکنم. خوشبختانه در این مدت، آرامش بر فضای فدراسیون حاکم بود.
اسبقیان با تبریک انتخاب مسعود فراهانی طجر بهعنوان رییس فدراسیون اظهار داشت: خوشحالیم که فردی از جنس ورزشکاران ناشنوا مسئولیت هدایت این فدراسیون را بر عهده گرفته است. این یک فرصت ارزشمند برای جامعه ورزش ناشنوایان است و رییس جدید و ورزشکاران باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به شرایط کشور افزود: همه باید با آرامش، صبوری و همدلی مسائل این فدراسیون را دنبال کنند. باید شرایط امروز کشور را درک کرده و متناسب با آن حرکت کنیم.
وی با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از اختلافات موجه و غیرموجه تأکید کردند و این پیام، نقشه راه روشنی برای همه ما در عرصه ورزش است. امروز، روز اختلاف نیست؛ روز همدلی، هماهنگی و حرکت رو به جلوست. همه ما نیز در کنار دولت و در مسیر تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی حرکت خواهیم کرد.
اسبقیان با تأکید بر حمایت وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون ورزشهای ناشنوایان گفت: همانند سایر فدراسیونها، از این فدراسیون نیز حمایت کامل خواهیم کرد. دکتر دنیامالی وزیری هستند که نگاه ویژهای به ورزشهای صنفی از جمله ورزش دانشآموزی، دانشجویی و ناشنوایان داشتهاند و این حمایتها با قدرت ادامه خواهد داشت.
وی خطاب به رییس جدید فدراسیون افزود: ارتباط مستمر با استانها، شنیدن دغدغههای ورزشکاران، حضور در کنار خانواده ورزش ناشنوایان و حفظ آرامش در مدیریت فدراسیون باید در اولویت باشد. همچنین توجه به ظرفیت استانها و توسعه ورزش بانوان از تأکیدات جدی وزیر ورزش و جوانان است.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به نتایج کاروان ناشنوایان در بازیهای المپیک ناشنوایان خاطرنشان کرد: در المپیک برزیل به مقام سوم رسیدیم و در دوره بعد در توکیو هفتم شدیم. این روند با جایگاه واقعی ورزش ناشنوایان همخوانی ندارد و باید با برنامهریزی، استعدادیابی و تقویت پشتوانهها، در دوره آینده این نتایج را جبران کنیم.
وی استعدادیابی، توجه به حوزه فرهنگی و اخلاقی و تقویت ورزش بانوان را از مهمترین اولویتهای پیشروی فدراسیون برشمرد.
اسبقیان در پایان گفت: امروز خوشبختانه افتخارات ارزشمندی در ورزش کشور رقم میخورد و این موفقیتها نتیجه همدلی، برنامهریزی و هماهنگی میان ارکان ورزش است. خوشبختانه انسجام و همافزایی خوبی در مجموعه ورزش کشور شکل گرفته و باید این مسیر را با قدرت ادامه دهیم. همانگونه که مقام معظم رهبری بر تحقق ایران قوی با ورزش قوی تأکید کردهاند، وظیفه همه ماست که با وحدت، آرامش و تلاش مضاعف، زمینهساز موفقیتهای بزرگتر برای ورزش ایران باشیم.