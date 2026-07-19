باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پیام فر مدیر توزیع برق شهرستان دزفول گفت: این پروژه که به دلیل ابعاد گسترده و چالش‌های اجرایی، به عنوان «ابرپروژه برق‌رسانی» شناخته می‌شود، هدف آن تامین برق ۲۲ روستای فاقد برق در منطقه سردشت و شهیون ازجمله روستاهای گردآب، دیکو دارخلک، دین راک، دره تاک دارخلک، کول کندی، آب اناری، سید علیشاه، چال تاک بالا و پایین، عیدی مرده بالا و پایین، دره سیلو، بلو، گامغل، دره آبینه، خشک حاتم، مرزی لا دارخلک، سگ کش، چلون، سه اشکفتان سبزی و ده زنون است.

وی افزود: برای تحقق این هدف، زیرساخت‌ های گسترده‌ای در حال احداث است که علاوه بر ایجاد راه و جاده ی دسترسی مناسب جهت حمل تجهیزات، ۶۱ هزار و ۴۸۳ متر شبکه فشار متوسط، ۱۰ هزار و ۴۸۱ متر شبکه فشارضعیف و نصب ۵۲ دستگاه ترانسفورماتور احداث خواهد شد.

مدیریت توزیع برق شهرستان دزفول با اشاره و تشکر بسیار از پیگیرهای مجدانه آقای دکتر پاپی زاده نماینده محترم و همچنین فرماندار تلاشگر شهرستان دزفول و مساعدت های ویژه و ارزشمند دکتر خدری مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق خوزستان بمنظور تحقق اعتبار این پروژه ارزشمند، تصریح کرد: برای پیشبرد این طرح حیاتی، اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال تامین شده است تا با برقرسانی به این مناطق، تحولی بنیادین در کیفیت زندگی روستاییان و توسعه اقتصادی-اجتماعی این منطقه و در نهایت فقرزدایی و توسعه پایدار شهرستان دزفول ایجاد شود.

منبع: روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان