باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند- روزنامه گاردین در تحلیلی تند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را به دلیل رفتار‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و رویکرد بحران‌سازش، خطرناک‌ترین عامل در تنش‌های بین‌المللی و تهدیدی جدی برای صلح جهانی معرفی کرده است.

سایمون تیسدال، تحلیلگر امور بین‌الملل گاردین، در یادداشتی انتقادی به بررسی سیاست‌های ترامپ در قبال ایران پرداخته و تأکید کرده که بزرگ‌ترین خطر، نه صرفاً از قدرت رقبا یا ماهیت درگیری، بلکه از نبود یک استراتژی شفاف و مدون برای مدیریت این بحران نشأت می‌گیرد.

تیسدال خودشیفتگی و ازخودراضی بودن ترامپ را «دشمن شماره یک جهان» خوانده و نوشته است که همین ویژگی، دلیل اصلی از دست رفتن کنترل بر آتش جنگ و شعله‌ور شدن مجدد آن است. او در این تحلیل، ترامپ را «یک سلاح کشتار جمعی متحرک» توصیف کرده و تأکید کرده که شیوه مدیریت او در این بحران، ایالات متحده و جهان را به بن‌بستی سیاسی، اقتصادی و نظامی کشانده که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.

منبع: گاردین