روزنامه گاردین در تحلیلی تند، دونالد ترامپ را به دلیل رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی و رویکرد بحران‌سازش، «خطرناک‌ترین عامل» در تنش‌های بین‌المللی و تهدیدی جدی برای صلح جهانی معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان،  اعظم پورکند- روزنامه گاردین در تحلیلی تند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را به دلیل رفتار‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و رویکرد بحران‌سازش، خطرناک‌ترین عامل در تنش‌های بین‌المللی و تهدیدی جدی برای صلح جهانی معرفی کرده است.

سایمون تیسدال، تحلیلگر امور بین‌الملل گاردین، در یادداشتی انتقادی به بررسی سیاست‌های ترامپ در قبال ایران پرداخته و تأکید کرده که بزرگ‌ترین خطر، نه صرفاً از قدرت رقبا یا ماهیت درگیری، بلکه از نبود یک استراتژی شفاف و مدون برای مدیریت این بحران نشأت می‌گیرد.

تیسدال خودشیفتگی و ازخودراضی بودن ترامپ را «دشمن شماره یک جهان» خوانده و نوشته است که همین ویژگی، دلیل اصلی از دست رفتن کنترل بر آتش جنگ و شعله‌ور شدن مجدد آن است. او در این تحلیل، ترامپ را «یک سلاح کشتار جمعی متحرک» توصیف کرده و تأکید کرده که شیوه مدیریت او در این بحران، ایالات متحده و جهان را به بن‌بستی سیاسی، اقتصادی و نظامی کشانده که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.

منبع: گاردین

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ترامپ و نتانیابو بسییار احمقانه تر از لورل و هاردی در حال بازی تلخ مرگ و ادامه حیات بر روی کره زمین هستند
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
به دست ایرانی ها نابود میشه،وعده خدا صادق است
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
خدا تو را از روی زمین بردارد ترامپ
۰
۵
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