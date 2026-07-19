مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی از دستگیری ۷۶ متخلف شکار و صید در ۴ ماهه نخست سال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خانی مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۷۶ متخلف در حوزه محیط زیست دستگیر و ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

او افزود: از ابتدای سال در خراسان جنوبی تاکنون تعداد ۵۳ مورد تخلف زیست محیطی توسط ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی کشف شده است.

خانی بیان کرد: تعداد ۷ مورد تعلیف و تخریب مراتع کشف شده است.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی ادامه داد: این تخلفات شامل تعداد ۱۹۷ مورد شکار غیر مجاز پرندگان، ۱۵ مورد شروع به شکار حیوانات وحشی و ۲۵ مورد شکار غیر مجاز پستانداران، ۹ مورد زنده گیری پرندگان، ۱۹ مورد آلودگی‌های زیست محیطی و ۲ مورد نگهداری و خرید و فروش غیر مجاز حیوانات وحشی بوده است.

او تصریح کرد: بیشترین جرایم مشاهده شده در استان مربوط به شکارغیر مجاز پرندگان و پستانداران وحشی بوده است.

خانی تأکید کرد: در این تخلفات تعداد ۱۶ قبضه سلاح مجاز که از آنها استفاده غیر مجاز گردیده، ۴ قبضه سلاح گلوله زنی و ساچمه زنی غیرمجاز و تعداد ۱۲۴ مورد ادوات شکار و صید کشف و ضبط شده است.