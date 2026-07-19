باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه عباسی با بیان اینکه خانه هنر فراگیر بر مبنای اصول کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) و سیاستهای عدالت فرهنگی طراحی شده است، افزود: این مجموعه بستری برای آموزش، تولید، عرضه آثار هنری و تعامل میان هنرمندان دارای معلولیت و سایر هنرمندان جامعه فراهم میکند و تلاش دارد با حذف موانع فیزیکی، ارتباطی و نگرشی، زمینه حضور مؤثر و پایدار هنرمندان را فراهم سازد.
عباسی تصریح کرد: خانه هنر فراگیر، خانهای ویژه افراد دارای معلولیت است که به معنای جداسازی نیست؛ بلکه خانهای برای همه هنرمندان است که موانع حضور و مشارکت هنرمندان دارای معلولیت را از میان برداشته است. در این فضا، معیار اصلی، کیفیت، خلاقیت و ارزش هنری آثار است، نه محدودیتهای فردی هنرمندان.
وی ادامه داد: آرمان ما روزی است که برای ورود یک هنرمند دارای معلولیت به یک فضای هنری، نیازی به تأکید بر معلولیت او نباشد؛ روزی که جامعه، هنرمندان را نه با محدودیتهایشان، بلکه با خلاقیت، اندیشه و آثارشان بشناسد. خانههای هنر فراگیر گامی در مسیر تحقق همین نگاه هستند.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش خانه هنر فراگیر بهعنوان یک مرکز مرجع فرهنگی و هنری افزود: این مجموعهها علاوه بر حمایت از تولیدات هنری، زمینه کشف و پرورش استعدادها، توسعه آموزشهای دسترسپذیر، شکلگیری شبکههای حرفهای هنری و تقویت تعامل میان هنرمندان را فراهم میکنند و میتوانند الگویی نوین از مشارکت اجتماعی از مسیر هنر ارائه دهند.
عباسی خاطرنشان کرد: انتخاب استان اصفهان بهعنوان نخستین مرحله آزمایشی اجرای این طرح، فرصتی برای ارزیابی مدل مدیریتی، اقتصادی و اجرایی خانههای هنر فراگیر و مستندسازی تجربیات حاصل است تا این تجربه بتواند بهعنوان الگویی قابل توسعه در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: هدف نهایی ایجاد شبکهای از خانههای هنر فراگیر در سراسر کشور است؛ خانههایی که در آنها هنر به زبان برابری، کرامت انسانی و مشارکت اجتماعی تبدیل شود و همه افراد، فارغ از تفاوتها و ویژگیهای فردی، فرصت دیده شدن، آفرینش و اثرگذاری داشته باشند.
منبع: بهزیستی