باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسویفر با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر فعالیت فردی که با جعل عنوان مأمور از شهروندان سرقت میکرد، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم معاونت مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی پروندههای مشابه و تحقیقات فنی و تخصصی، موفق شدند خودروی مورد استفاده متهم، محدودههای تردد و شیوه فعالیت وی را شناسایی کنند.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی ادامه داد: پس از تکمیل مستندات، موضوع به مرجع قضایی منعکس و دستورات لازم برای دستگیری متهم صادر شد. در ادامه، کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را تحت مراقبت قرار دادند.
سرهنگ موسویفر تصریح کرد: متهم در حالی که قصد عزیمت برای ارتکاب سرقتی دیگر را داشت، در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر شد. در بازرسی از خودروی وی، یک قبضه سلاح کمری قلابی و یک فقره کارت بسیج کشف و ضبط شد که از آنها برای فریب شهروندان و جعل هویت استفاده میکرد.
وی خاطرنشان کرد: متهم در ابتدا هرگونه ارتکاب سرقت را انکار میکرد، اما در مواجهه با مستندات و ادله غیرقابل انکار پلیس، به بزه انتسابی اعتراف کرد.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی در پایان گفت: تاکنون ۱۰ فقره سرقت با این شیوه شناسایی شده و متهم با دستور مقام قضایی برای تکمیل تحقیقات، شناسایی سایر شکات و کشف دیگر جرائم احتمالی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد.