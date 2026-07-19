هافبک تیم فوتبال سپاهان با انتشار پیامی از سپاهان جدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مهدی محبی هافبک تیم فوتبال سپاهان از این تیم جدا شد و احتمال میرود به زودی با یک تیم داخلی به توافق برسد.
محبی که سابقه بازی در لیگ امارات را در کارنامه دارد فصل گذشته از تیم الاتحاد کلیاء بهصورت قرضی به تیم سپاهان آمد و احتمال میرود یک فصل دیگر نیز در فوتبال ایران بماند. گفته میشود محبی با پیشنهادات خوبی از سوی پرسپولیس و تراکتور روبهرو شده است، اما این بازیکن از یکی از باشگاههای خارجی نیز پیشنهاد قابل توجهی دارد.
محبی ۴ بازی ملی نیز در کارنامه دارد و امیدوار است با یک انتخاب درست از نفرات اصلی ایران در جام ملتهای آسیا باشد.