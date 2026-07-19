lباشگاه خبرنگاران جوان؛ صالحی _ چهارمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان کردستان با حضور مسئولان استانی برگزار شد و اعضای این کارگروه روند اجرای مصوبات مرتبط با تسهیلات سفر رئیسجمهور، عملکرد بانکهای عامل و وضعیت طرحهای معرفیشده را مورد بررسی قرار دادند.
در ابتدای این نشست، حاضران با محکوم کردن اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، یاد و خاطره شهدای این حوادث را گرامی داشتند و بر حفظ وحدت و همدلی در شرایط کنونی کشور تأکید کردند.
در ادامه، گزارشی از اقدامات انجامشده پس از مصوبات نشست قبلی کارگروه ارائه شد. بر اساس این گزارش، کمیتهای متشکل از نمایندگان بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی مأمور شده است طرحهای معرفیشده را از نظر شرایط دریافت تسهیلات بررسی کرده و در صورت نیاز، طرحهای واجد شرایط را جایگزین کند.
سیدکمال حسینی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری کردستان، با اشاره به آغاز فرآیند بررسی نهایی طرحهای معرفیشده در پنج بانک عامل گفت: برخی از طرحها به دلیل تغییر شرایط، تأمین منابع از مسیرهای دیگر، انصراف متقاضیان یا نواقص موجود در مدارک و تعهدات بانکی نیازمند بازنگری هستند.
وی افزود: هدف از این بازبینی، حذف اعتبارات نیست، بلکه تلاش میشود منابع در اختیار طرحهایی قرار گیرد که آمادگی لازم برای اجرا، ایجاد اشتغال و توسعه تولید را دارند.
حسینی با بیان اینکه پس از ابلاغ مصوبات، هماهنگیهای لازم با بانکها و دستگاههای اجرایی انجام شده است، اظهار کرد: کمیتههای تخصصی با بررسی آخرین وضعیت طرحها، نتیجه ارزیابیها را برای تصمیمگیری نهایی به استانداری ارائه کردهاند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری کردستان همچنین به عملکرد یکی از بانکهای عامل در حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: از مجموع ۳۴ طرح معرفیشده با اعتباری نزدیک به ۹۶۲ میلیارد تومان، تاکنون بیش از ۵۶۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در این میان، یک طرح به دلیل انصراف سرمایهگذار از فهرست دریافتکنندگان تسهیلات خارج شده و تعدادی از طرحها نیز به دلیل نواقص موجود در مدارک یا مسائل مربوط به تعهدات بانکی در حال تعیینتکلیف هستند.
حسینی از معرفی سه طرح جایگزین خبر داد و افزود: هشت طرح دیگر نیز با اصلاح میزان تسهیلات مورد نیاز در مرحله بررسی قرار دارند. همچنین یکی از طرحهای پیشنهادی در حوزه تولید محصولات مسی و آلومینیومی در صورت تأیید بانک، از افزایش سرمایه در گردش برخوردار خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با پایان بررسیها در بانکهای عامل، روند پرداخت تسهیلات مصوبات سفر رئیسجمهور سرعت بیشتری گرفته و منابع پیشبینیشده در اختیار طرحهای دارای اهلیت، توان اجرایی و ظرفیت اشتغالزایی قرار گیرد.