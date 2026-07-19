باشگاه خبرنگاران جوان - با عبور از چالشهای سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و ابتدای سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، حوضه آبریز دریاچه ارومیه اکنون در وضعیتی قرار دارد که شاخصهای هیدرولوژیک، بهبود قابلتوجهی را نسبت به سال گذشته نشان میدهند. در حالی که سال گذشته دریاچه در کمترین سطح خود قرار داشت، تغییرات رخداده در پهنه آبی و حجم ذخایر، نویدبخش آغاز یک سال آبی جدید با پشتوانهای متفاوت است که روندِ بهبود هیدرواکولوژیک دریاچه را به وضوح نمایان میکند.
فرهاد ایمانشعار، رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه، با تشریح آخرین وضعیت هیدرولوژیک این حوضه اظهار داشت: بررسی مقایسهای وضعیت دریاچه ارومیه نشاندهنده یک جهش قابلتوجه در شاخصهای پایداری این زیستبوم است. ما سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را در حالی آغاز کردیم که پهنه دریاچه ارومیه تنها ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب داشت و عملاً دریاچه ماهیت یک پهنه آبی واحد را از دست داده بود و تکههای خشک، محدوده دریاچه ارومیه را شکل داده بود، اما با بارشهای مناسب و برنامهریزیها و اقدامات کنترلی انجام شده، علاوه بر ذخیرهسازی آب شرب پایدار تا پایان سال شمسی جاری برای تمام شهرها و مراکز جمعیتی، سال آبی جدید (۱۴۰۶-۱۴۰۵) را با حجمی بیش از ۲ میلیارد مترمکعب آب آغاز خواهیم کرد.
ایمانشعار با تأکید بر تغییر وضعیت سیمای ظاهری دریاچه افزود: با نگاهی به تصاویر ماهوارهای موجود، تفاوت محسوس در حجم و تراز دریاچه طی دو سال اخیر به وضوح قابل مشاهده است؛ این تصاویر گویای تغییر وضعیت از پهنههای گسترده نمکی به پهنه آبی ماندگار است که نویدبخش تثبیت نسبی شرایط در پایان شهریورماه سال جاری خواهد بود.
وی افزود: بر اساس دادههای دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی، مقایسه تراز و حجم در بازههای زمانی همسان، میزان این تغییرات مثبت را بهتر نمایان میکند. در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵، تراز دریاچه به رقم ۱۲۷۰.۹۵ متر رسید که در مقایسه با تاریخ مشابه در سال گذشته (۲۶ تیر ۱۴۰۴) با تراز ۱۲۶۹.۸۳ متر، افزایشی معادل ۱.۱۲ متر را نشان میدهد. همچنین حجم آب موجود در بیست و ششم تیرماه سال جاری ۳.۶۹ میلیارد مترمکعب ثبت شده است که نسبت به حجم ۰.۶۳ میلیارد مترمکعبی در زمان مشابه سال قبل، افزایشی حدود ۳.۰۲ میلیارد مترمکعب (بیش از ۴.۵ برابر) را تجربه کرده است.
رئیس حوضه آبریز ارومیه در خصوص پیشبینی وضعیت دریاچه در آغاز مهرماه و مقایسه آن با سال گذشته تصریح کرد: پیشبینی میشود در اول مهرماه ۱۴۰۵، یعنی در نقطه آغاز سال آبی جدید، دریاچه حجمی بیش از ۲ میلیارد مترمکعب داشته باشد. این در حالی است که در اول مهرماه ۱۴۰۴، دریاچه با حجم حداقلی ۰.۲۸ میلیارد مترمکعب وارد سال آبی شده بود. این مقایسه نشان میدهد که ما سال آبی آینده را با پهنهای آبی آغاز خواهیم کرد و نه پهنه خشکی، که این خود یک دستاورد مدیریتی و هیدرواکولوژیک حائز اهمیت است.
ایمانشعار در ادامه به کاهش فعلی سطح آب که در جداول پایش نیز مشهود است اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل قطع طبیعی ورودیهای سطحی به دریاچه و همزمان افزایش دما و نرخ تبخیر، با کاهش حجم و تراز دریاچه مواجه هستیم که این رفتار پیشبینیشده و منطبق با اکولوژی دریاچه است. این روند نزولی فصلی تا اوایل پاییز ادامه خواهد داشت و پس از آن با آغاز بارشها، کاهش دما و ورود روانابهای سطحی به پیکره دریاچه، شرایط دریاچه مجدداً تقویت میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه تراز فعلی هنوز با تراز اکولوژیک (۱۲۷۴.۱۰ متر) فاصله دارد، اما نگهداشت بیش از ۲ میلیارد مترمکعبی آب در پایان شهریورماه، فرصت مغتنمی را برای مدیریت منابع آب و پایداری اکوسیستم دریاچه ارومیه در سال آبی پیش رو فراهم میآورد تا از بازگشت دریاچه به وضعیت بحرانی جلوگیری شود.
منبع: شبکه خبری آب ایران