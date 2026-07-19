باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- یاسرعلی‌پناه رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی امروز در سومین جلسه ستاد استانی پروژه مهر مدارس ومراکز غیر دولتی استان که در محل دفتر اداره مشارکت ها برگزار شد، با اشاره به اهمیت پروژه مهر در فراهم‌سازی شرایط مطلوب آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: در حوزه مدارس و مراکز غیردولتی، برنامه‌ریزی لازم برای اجرای دقیق این برنامه انجام با محوریت نظارت، توانمندسازی، کیفیت‌بخشی و ساماندهی فرآیندها اجرایی شده و کمیته داخلی پروژه مهر در سطح استان، مناطق و نواحی تشکیل شده است.

وی افزود: صدور ابلاغ اعضای کمیته‌ها، برگزاری نشست‌های تخصصی با کارگروه‌های مرتبط، ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی به مناطق و نواحی، استفاده از ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش و بهره‌گیری از مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادها از مهم‌ترین برنامه‌های این حوزه است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی استان کردستان با تأکید بر نقش نیروی انسانی در ارتقای کیفیت آموزشی، گفت: توانمندسازی کارکنان، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، توسعه آموزش‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی برای معلمان و دانش‌آموزان و ساماندهی نیروهای شاغل در مدارس و مراکز غیردولتی از اولویت‌های این اداره در سال تحصیلی پیش‌رو است.

تأیید صلاحیت عمومی ۵۶۰ نیروی آزاد در کردستان؛ گامی مؤثر برای ارتقای کیفیت مدارس غیردولتی

علی‌پناه در ادامه از تأیید صلاحیت عمومی ۵۶۰ نیروی آزاد متقاضی فعالیت در مدارس و مراکز غیردولتی استان کردستان در سال تحصیلی 1405-1404خبر داد و اظهار داشت: گزینش دقیق و تخصصی نیروها، یکی از الزامات مهم برای تضمین سلامت محیط تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی است.

وی اضافه کرد: با تعیین صلاحیت این افراد، امکان فعالیت آموزشی آنان در مراکز و مدارس غیردولتی فراهم شده و زمینه بهره‌مندی از توان نیروهای انسانی متخصص در بخش غیردولتی بیش از پیش توسعه یافته است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی استان کردستان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای پروژه مهر، برنامه‌های نظارتی و حمایتی از جمله به‌روزرسانی ابلاغ اعضای شورای نظارت و کمیته‌های تعیین شهریه، تقویت شورای هماهنگی مؤسسان، بازدید مستمر از مدارس و مراکز، پیگیری تأیید و تمدید فضاهای آموزشی وصدور مجوز راه اندازی مدارس تا پایان مرداد ماه جاری ، ساماندهی فرآیند شهریه و رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردمی نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی، پیگیری فعالیت‌های تابستانی مدارس، توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، و استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی از دیگر محورهای برنامه‌های این اداره در سال جاری است.

علی‌پناه در پایان تأکید کرد: هدف اصلی مجموعه مدارس و مراکز غیردولتی استان، فراهم‌سازی محیطی باکیفیت، پویا و استاندارد برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای آغاز شایسته سال تحصیلی جدید است.