طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وصول شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسهیم مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده وصولی در سه ماهه نخست امسال با رشد ۷۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده وصولی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

گفتنی است بر اساس بند یک ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک‌نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده (۷) و بند‌های «الف» و «ب» ماده (۲۶) این قانون به‌عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.