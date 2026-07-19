فراهانی برای مدت 4 سال ریاست فدراسیون ناشنوایان را بر عهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان امروز(یکشنبه ۲۸ تیر) به ریاست محمدشروین اسبقیان در سالن استان فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و مسعود فراهانی به مدت ۴ سال ریاست فدراسیون را برعهده گرفت.

مهین فرهادی‌زاد نماینده کمیته ملی المپیک، محمد پرگر رییس کنفدراسیون ورزش ناشنوایان آسیا، کامیار سلطانی به عنوان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی در این مجمع حضور داشتند.

مسعود فراهانی طجر تنها کاندیدایی است که با طی مراحل قانونی و تایید صلاحیت از سوی وزارت ورزش برای احراز پست ریاست در انتخابات حضور دارد. در این مجمع تعداد اعضا ۴۷ نفر بودند که فراهانی با کسب ۴۱ رای ماخوذه به مدت ۴ سال ریاست فدراسیون ورزش ناشنوایان را برعهده گرفت.