باشگاه خبرنگاران جوان - کامران لشگری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین گفت: بیشترین تعداد مجوز‌های صادر شده مربوط به شهرستان قزوین با هزار و ۲۲۰ مجوز بوده که برای آن ۱۶۰ هزار و ۷۳۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده و زمینه اشتغال سه هزار و ۲۰۴ نفر را فراهم کرده است.

لشگری ادامه داد: شهرستان البرز با صدور ۹۸۰ مجوز و پیش‌بینی ۱۵۵ هزار و ۷۵۹ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری، بیشترین سهم سرمایه‌گذاری پس از مرکز استان را به خود اختصاص داده و ظرفیت اشتغال پنج هزار و ۱۵۳ نفر در این شهرستان ایجاد شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: در شهرستان تاکستان نیز ۴۸۸ مجوز صادر شده که ارزش سرمایه‌گذاری آن ۱۳۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال بوده و برای ۲ هزار و ۴۴۵ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت سایر شهرستان‌ها افزود: در بویین زهرا طی این مدت ۵۸۷ مجوز با سرمایه‌گذاری ۷۰ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال صادر شده که ظرفیت اشتغال دو هزار و ۴۰۱ نفر را به همراه دارد.

لشگری اضافه کرد: همچنین در شهرستان آبیک ۵۷۹ مجوز با سرمایه‌گذاری ۱۸۴ هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال صادر شده که ظرفیت اشتغال ۲ هزار و ۶۳۵ نفر را ایجاد می‌کند.

به گفته وی، شهرستان آوج نیز ۶۹ مجوز با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال صادر شده که زمینه اشتغال ۹۳۶ نفر را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با بیان اینکه صدور مجوز‌ها بیانگر استمرار روند سرمایه‌گذاری در استان است، اضافه کرد: توزیع متوازن مجوز‌های صادر شده در شهرستان‌های مختلف، نشان‌دهنده تلاش برای توسعه متوازن صنعتی، معدنی و تجاری در سراسر استان و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای است.

وی بیان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، رفع موانع تولید و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، از مهمترین رویکرد‌های اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین برای تقویت تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به شمار می‌رود.

منبع: صنعت و معدن