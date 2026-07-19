باشگاه خبرنگاران جوان- فاطمه مهاجرانی صبح یکشنبه در جریان بازدید از مناطق آسیب‌دیده استان بوشهر در جنگ اخیر اظهار کرد: در نشست هفته گذشته هیئت دولت مقرر شد یکی از اعضای کابینه برای بررسی میدانی خسارت‌های وارد شده به استان‌های جنوبی که هدف حملات دشمن قرار گرفته‌اند، به این مناطق سفر کند.

وی افزود: پس از حادثه بیمارستان شهید بقایی خوزستان، با تصمیم معاون اول رئیس‌جمهور، این مأموریت به بنده واگذار شد و سفر خود را از خوزستان آغاز کردم و سپس به استان بوشهر آمدم.

سخنگوی دولت با اشاره به بازدید از مراکز آسیب‌دیده در بوشهر گفت: در این بازدیدها از مراکز غیرنظامی از جمله ایستگاه هواشناسی که در جریان حملات آسیب دیده است، بازدید کردیم.

دشمن زندگی مردم را هدف قرار داد

مهاجرانی با بیان اینکه هدف دشمن صرفاً تخریب زیرساخت‌ها نبوده است، تصریح کرد: دشمن زندگی مردم و هویت ایرانیان را هدف قرار داده و راه مقابله با این اقدامات، حفظ انسجام، همدلی و ایستادگی مردم در کنار یکدیگر است.

وی ادامه داد: با پیام رئیس‌جمهور به بوشهر آمده‌ام تا اعلام کنم دولت در کنار مردم خواهد بود و تا رسیدن به شرایطی عزتمندانه از آنان حمایت می‌کند. رئیس‌جمهور، معاون اول و اعضای هیئت دولت بر حضور میدانی در کنار مردم تأکید دارند و بازدید از دیگر مناطق آسیب‌دیده نیز ادامه خواهد یافت.

سخنگوی دولت درباره روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: ستاد بازسازی از همان روزهای نخست جنگ فعالیت خود را آغاز کرده و نخستین گام، مستندسازی و برآورد دقیق خسارت‌ها است. پس از آن نیز تأمین منابع مالی و تصویب برنامه‌های اجرایی متناسب با شرایط کشور و اولویت‌ها انجام خواهد شد.

دولت واقعیت‌ها را با مردم در میان می‌گذارد

وی با تأکید بر اینکه دولت واقعیت‌های موجود را با مردم در میان می‌گذارد، افزود: تصمیم‌گیری‌ها بر اساس ظرفیت‌های مالی، امکانات موجود و اولویت‌های کشور انجام می‌شود و امیدواریم عملیات بازسازی هرچه سریع‌تر آغاز شود.

مهاجرانی بیان کرد: نیازهای دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت برای اجرای پروژه‌های بازسازی بررسی می‌شود و با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، منابع بر اساس اولویت‌ها تخصیص خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران سال‌ها با تحریم‌های گسترده مواجه بوده و اکنون نیز در شرایط یک جنگ همه‌جانبه قرار دارد؛ از این رو، اجرای برنامه‌های بازسازی متناسب با توان مالی کشور و اولویت‌های تعیین‌شده دنبال می‌شود.

سخنگوی دولت همچنین به برنامه‌های حمایتی دولت برای حفظ اشتغال آسیب‌دیدگان اشاره کرد و گفت: در ایام جنگ، مشوق‌هایی برای جلوگیری از تعدیل نیرو در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیش‌بینی شد و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد.

مهاجرانی افزود: افرادی که مشمول بیمه بیکاری هستند از حمایت‌های قانونی برخوردار می‌شوند و برای کسانی که تحت پوشش بیمه قرار ندارند نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین بسته‌های حمایتی و اشتغال‌زایی است. همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با برگزاری دوره‌های مهارتی، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینه بازگشت این افراد به بازار کار را فراهم می‌کند.