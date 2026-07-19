در حالی که بانک مرکزی پیش‌تر از بررسی سناریوهای مختلف نرخ سود خبر داده بود، پیگیری‌ها نشان می‌دهد فعلاً تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک فعلاً قصدی برای افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات ندارد و هرگونه تصمیم در این زمینه به شرایط اقتصادی و نتایج بررسی‌های کارشناسی وابسته خواهد بود.

بانک مرکزی پیش از این در واکنش به خبری درباره افزایش ۱۰ درصدی نرخ سود اعلام کرده بود همه گزینه‌ها و سناریوهای سیاستی در کمیته‌های تخصصی در حال بررسی است.

بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که تقریبا چه زمانی بررسی‌ها تکمیل می‌شود گفت که زمان مشخصی تعیین نشده و «ممکن است این فرآیند ۶ ماه، یک سال یا حتی بیشتر طول بکشد.»

نرخ سود بانکی تعیین‌کننده هزینه وام است. اگر این نرخ افزایش یابد متقاضیان وام برای دریافت همان مبلغ تسهیلات باید سود بیشتری بپردازند و هزینه تأمین مالی کسب‌وکارها نیز افزایش پیدا می‌کند که در نهایت باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد.

منبع: فارس

برچسب ها: سود بانکی ، بانک مرکزی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
چرا قوه قضاییه به موضوع ( بانک ملی ) ورود پیدا نمی کند ؟ بانک ملی به هیچ کدام از قراردادهای منعقده مبنی بر : پرداخت سود پول مردم پایبند نیست و تمام مشتریان این بانک در بلاتکلیفی و سردرگمی بسر می برند . ( شما را به خدا به داد مردم برسید ) . چرا سود پول مردم را که برای ارتزاق زندگی در بانک ملی گذاشته شده است را نمی دهند ؟
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۶:۴۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
بانک ملی الان مدت 2/5 ماه است که سود پولهای مردم را نداده و نمی دهد . هیچ یک از روسای شعب بانک ملی هم جوابگوی مردم نیستند و می گویند ما خبر از سود نداریم . از کجا باید پیگیری کنیم ؟ کجاشکایت کنیم ؟
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
موندم چطور میشه کسی رو که یکبار رئیس بانک مرکزی بوده تا توانسته به کشور خسارات زده برکنار میشه بعد از یک مدت میشه وزیر اقتصاد استیضاح میشه بعد دوباره میاد میشه رئیس بانک مرکزی مگر خنده دارتر از این موضوع هم داریم
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۱۲:۵۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
خدا لعنتتون کنه مردم پولشون رو میارن بانک تا تو کار تولید کمک کنند خودشون نرن تو کار دلالی بیست درصد سود در مقابل پنجاه درصد تورم یعنی ی کاری میکنید مردم دلال بار بیان
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
قشنگ همتی داره بانکهای ایران را ورشکست میکنه ملت را هم دلال
۰
۲
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