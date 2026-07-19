باشگاه خبرنگاران جوان - پیگیریها از بانک مرکزی نشان میدهد این بانک فعلاً قصدی برای افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات ندارد و هرگونه تصمیم در این زمینه به شرایط اقتصادی و نتایج بررسیهای کارشناسی وابسته خواهد بود.
بانک مرکزی پیش از این در واکنش به خبری درباره افزایش ۱۰ درصدی نرخ سود اعلام کرده بود همه گزینهها و سناریوهای سیاستی در کمیتههای تخصصی در حال بررسی است.
بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که تقریبا چه زمانی بررسیها تکمیل میشود گفت که زمان مشخصی تعیین نشده و «ممکن است این فرآیند ۶ ماه، یک سال یا حتی بیشتر طول بکشد.»
نرخ سود بانکی تعیینکننده هزینه وام است. اگر این نرخ افزایش یابد متقاضیان وام برای دریافت همان مبلغ تسهیلات باید سود بیشتری بپردازند و هزینه تأمین مالی کسبوکارها نیز افزایش پیدا میکند که در نهایت باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد.
منبع: فارس