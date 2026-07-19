باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: با درخواست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران و هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و پلیس راه راهور فراجا، عملیات ایمن‌سازی در محور هراز اجرا می‌شود.

وی افزود: به همین منظور، محور هراز در محدوده تونل دو، زیارباغ در کیلومتر ۹۰، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۹ و ۳۰ تیرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ به‌صورت کامل مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست در زمان اجرای این عملیات از تردد در محور هراز خودداری کرده و برای رسیدن به مقصد از محورهای جایگزین کندوان و سوادکوه استفاده کنند.

سرهنگ عبادی با بیان اینکه این محدودیت با هدف حفظ ایمنی کاربران جاده و اجرای عملیات ایمن‌سازی شیب‌های کوهستانی اعمال می‌شود، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.

منبع: پلیس راه مازندران