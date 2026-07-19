باشگاه خبرنگاران جوان - فخرالدین کشاورز با بیان اینکه بازه زمانی انجام پرواز‌های اربعین از ۴ تا ۱۶ مردادماه تعیین شده است، گفت: بر اساس نرخ‌گذاری اعلام‌شده، بهای بلیت رفت و برگشت پرواز‌های اربعین در این مسیر، ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات مطلوب به زائران افزود: با همکاری و تلاش شرکت‌های هواپیمایی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای انجام پرواز‌های اربعین در حال انجام است و در صورت مساعد بودن شرایط حاکم بر منطقه، تلاش خواهیم کرد با هماهنگی شرکت‌های هواپیمایی، پرواز‌های فوق‌العاده نیز در این مسیر برقرار شود.

کشاورز خاطرنشان کرد: تمامی پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان سفر‌های اربعین در فرودگاه بین‌المللی شیراز در حال انجام است تا خدمات‌رسانی به زائران در بهترین شرایط ممکن صورت گیرد.

منبع: فرودگاه شیراز