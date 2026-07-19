باشگاه خبرنگاران جوان - آنچه روزگاری یک مشکل فردی تلقی میشد، امروز به یک بحران جهانی تبدیل شده که میلیونها نفر را در سراسر کره زمین تحت تأثیر قرار داده است. جدیدترین پژوهشهای سیستماتیک نشان میدهد که از هر شش بزرگسال در جهان، یک نفر به بیخوابی بالینی مبتلاست. این آمار هشداردهنده، ابعاد یک همهگیری خاموش را آشکار میسازد که پیامدهای آن فراتر از خستگی مفرط، به اقتصاد، سلامت روان و کیفیت زندگی مردم آسیب میزند.
گستره جهانی بیخوابی
براساس یک مرور سیستماتیک که با بررسی ۲۶۲ هزار و ۵۸۲ شرکتکننده انجام شده، جمعیت بزرگسالان مبتلا به بیخوابی در جهان به رقم شگفتانگیز ۸۵۲ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۹۱ نفر میرسد که معادل ۱۶.۲درصد از جمعیت بزرگسال جهان است. از این تعداد، نزدیک به ۴۱۵ میلیون نفر (۷.۹درصد) به بیخوابی شدید دچار هستند. این ارقام در حالی منتشر میشود که مؤسسه ملی بهداشت و برتری بالینی برآورد میکند حدود یکسوم از بزرگسالان در کشورهای غربی حداقل هفتهای یکبار مشکل خواب را تجربه میکنند و ۶ تا ۱۰درصد از جمعیت، دارای معیارهای اختلال بیخوابی هستند. نکته نگرانکنندهتر، شیوع بالای این اختلال در میان گروههای خاص جمعیتی است. پژوهشها نشان میدهد شیوع بیخوابی در زنان ۱.۵ تا ۲ برابر بیشتر از مردان است و با افزایش سن، این معضل تشدید میشود اما شاید هشداردهندهترین آمار به دانشجویان دانشگاه بازگردد؛ جایی که یک متاآنالیز جامع نشان داده است ۴۶.۹درصد از دانشجویان کارشناسی در سراسر جهان از علائم بیخوابی رنج میبرند. این آمار، زنگ خطری جدی برای آینده نیروی کار و سلامت روان نسل جوان است.
ضیافتی برای دل، کابوسی برای چشم
در این میان، رویدادی ورزشی که میتوانست شور و نشاط را به جهان هدیه کند، در تابستان ۲۰۲۶ به عاملی تشدیدکننده برای بحران بیخوابی تبدیل شده است. جامجهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک در حال برگزاری است، با ۱۰۴ مسابقه در ۱۶ ورزشگاه و حضور ۴۸ تیم ملی، بزرگترین رویداد ورزشی تاریخ محسوب میشود.
با این حال، وسعت جغرافیایی میزبانها و پراکندگی زمانی مسابقات در چهار منطقه زمانی مختلف (شرق، مرکز، کوهستانی و اقیانوس آرام) باعث شده است که هواداران در سراسر جهان، بهویژه در قارههای دیگر، با یک «مالیات خواب» بیسابقه مواجه شوند. تحلیلها نشان میدهد هواداران کشورهایی نظیر الجزایر، تونس، جمهوری چک و اسکاتلند با برگزاری مسابقات در ساعات ۲، ۳، ۴ و حتی ۵ بامداد به وقت محلی، بالاترین میزان اختلال خواب را تجربه میکنند.
کابوسی برای نیمکره شرقی
برای میلیونها هوادار در شرق آسیا و اقیانوسیه، جدول زمانی این جام به معنای یک «شیفت کاری» شبانهروزی است. بهعنوان مثال، دیدار افتتاحیه بین مکزیک و آفریقای جنوبی در ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی مکزیکوسیتی برگزار شد اما برای بینندهای در بریتانیا این ساعت ۸ شب و برای بسیاری از کشورهای آسیایی، ساعات ۲ تا ۳ بامداد بوده است. فینال این رقابتها که امشب در ورزشگاه مترلایف نیوجرسی برگزار میشود، ساعت ۳ بعدازظهر به وقت شرق آمریکاست که برای ساکنان خاورمیانه و آسیا، چیزی جز یک شببیداری دیگر به همراه ندارد.
کارشناسان سلامت نسبت به تبعات تجمعی این بیخوابی اجباری هشدار دادهاند. آنها تأکید میکنند که گرچه یک شببیداری گاهبهگاه برای افراد سالم مشکل جدی ایجاد نمیکند اما محرومیت تجمعی از خواب در یک دوره چند هفتهای میتواند به اختلال در ریتم شبانهروزی بدن، کاهش تمرکز، حافظه و خلقوخو منجر شود.
پیامدهای فراتر از خستگی
مشکل تنها به کمبود خواب محدود نمیشود. پژوهشهای پزشکی نشان میدهد ترکیب شبزندهداری، مصرف کافئین و وعدههای غذایی نامنظم در ساعات پایانی شب، تعادل بیولوژیکی بدن را بهشدت بر هم میزند. این اختلالات میتواند به مشکلاتی نظیر تحریکپذیری، کاهش کنترل هیجانی و اختلالات متابولیک منجر شود. جالب اینجاست که اختلال خواب در این ایام، تنها به زمان دیرهنگام مسابقات محدود نمیشود. پژوهشها نشان میدهد که انتظار و هیجان پیش از یک مسابقه بزرگ میتواند بهخودیخود خواب را دشوار کند و احساس سرخوشی یا ناامیدی پس از بازی، فرد را تا ساعاتی پس از سوت پایان، در حالتی از برانگیختگی نگه دارد.
نسخهای برای یک معضل جهانی
در مقابل این موج خروشان بیخوابی، کارشناسان سلامت راهکارهایی را ارائه دادهاند. بنیاد ملی خواب بریتانیا توصیه میکند هواداران بهجای تماشای تمام مسابقات، مسابقات کلیدی را انتخاب و در روزهای بعد، با چرتهای کوتاه ۲۰ تا ۳۰ دقیقهای، کمبود خواب خود را جبران کنند. همچنین توصیه میشود برای کاهش اثرات مخرب، مصرف کافئین را به ساعات ابتدایی مسابقه محدود کرده و از مصرف غذاهای سنگین و چرب در شب خودداری شود.
تماشای بیداری در فصل زامبیها
پدیدهای که این روزها گریبانگیر هواداران پرشور فوتبال شده، «جتلگ اجتماعی» نام دارد. کارشناسان توضیح میدهند که وقتی الگوی خواب بهطور مکرر مختل میگردد، بدن با وضعیتی مشابه سفر به چندین منطقه زمانی متفاوت مواجه میشود، با این تفاوت که فرد هیچگونه جابهجایی فیزیکی نداشته است. این وضعیت، کارایی مغز را حتی در زمانهایی کهفرد احساس هوشیاری میکند، کاهش داده و خطر خستگی مزمن، کاهش بهرهوری و واکنشهای آهسته در فعالیتهای روزمره مانند رانندگی را افزایش میدهد.
در کشورهایی نظیر عمان و زیمبابوه، این پدیده به یک «فصل زامبیها» تبدیل شده است. گزارشها حاکی از آن است که کارمندان ادارات با یک چشم باز به ایمیلها پاسخ میدهند و مسافران اتوبوسها چنان عمیق به خواب میروند که ایستگاه خود را چندین بلوک عقبتر از دست میدهند. یک هوادار زیمبابوهای با شور و شوقی توأم با خستگی اعلام کرده: «تعهد شخصی من تماشای تمام ۱۰۴ مسابقه است!»
منبع: روزنامه جمجم