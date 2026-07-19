مداح اهل بیت (ع) دشمنان آمریکایی را تهدید کرد و گفت: پایتان را در کشورمان بگذارید تا ببینید چه بلایی سرتان می‌آید!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سعید حدادیان، مداح اهل بیت (ع) در حاشیه سفر به جنوب کشور برای دشمنان آمریکایی خط و نشان کشید و گفت: پایتان را در کشورمان بگذارید تا ببینید چه بلایی سرتان می‌آید! مردم ما برخلاف سربازان شما جانشان را کف دست گرفته‌اند. آن دست‌هایی که به تابوت حضرت آقا نرسیده، می‌خواهد به دهان سربازان شما بزند! 

حدادیان بیان کرد: یک روز می‌گفتند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» خب به ایران بیایید. اینجا هم جنوب ایران است. از طرفی، به آنهایی که می‌خواهند میدان‌های شهر را خالی کنند و به جنوب بیایند، باید گفت که الحمدالله سید موسوی با یارانش در اینجا برنامه مقاومت را چیده است. بیشتر اوقات التماس کرده‌ایم، ولی به ما اجازه نداده است.

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برچسب ها: سعید حدادیان ، آمریکایی ها ، جنوب ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
صادق
۲۳:۳۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دمت گرم ایرانی باغیرت
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دورود بر شرفت با شرف
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آخه یه مداح چکاره هست که نظراتشو منتشر میکنید
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
خیلی هنر داره بره جنگ .
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
زود به همه آموزش تک تیراندازی بدین
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
اقا سعید خدا قوت ما هستیم برای جان فدایی لبیک یا خامنه ای
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ایشون فقط یک مداح هستن نه مردسیاست یانظامی رده بالاچراهرحرفی وهرکسی روبزرگ میکنید
۴
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
اقای حدادیان حتما باید کار به جایی برسه که قدم نحس شون روی خاک ایران گذاشته بشه
چرا نباید اون پا قبل از قدم برداشتن به سوی خاک سرزمینمون قطع بشه
هدف باید قطع پا باشه قبل از قدم نه اینکه بلند بشه بیادش توی خاک ما و ما بخواهیم خونشون رو بریزیم و خاک مقدسمون رو با خونشون حتی اگر یک قطره باشه کثیف کنیم در نطفه باید خفه بشن این حرامی ها نه اینکه به 2 ماه رسید بگیم حالا دیگه کاری نمیشه کرد به دنیا میادش شاید اخلاقش عوض شد
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
قشنگ جواب منافق ها را داد
۱
۲
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