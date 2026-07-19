باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سعید حدادیان، مداح اهل بیت (ع) در حاشیه سفر به جنوب کشور برای دشمنان آمریکایی خط و نشان کشید و گفت: پایتان را در کشورمان بگذارید تا ببینید چه بلایی سرتان میآید! مردم ما برخلاف سربازان شما جانشان را کف دست گرفتهاند. آن دستهایی که به تابوت حضرت آقا نرسیده، میخواهد به دهان سربازان شما بزند!
حدادیان بیان کرد: یک روز میگفتند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» خب به ایران بیایید. اینجا هم جنوب ایران است. از طرفی، به آنهایی که میخواهند میدانهای شهر را خالی کنند و به جنوب بیایند، باید گفت که الحمدالله سید موسوی با یارانش در اینجا برنامه مقاومت را چیده است. بیشتر اوقات التماس کردهایم، ولی به ما اجازه نداده است.