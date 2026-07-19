باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر یولیا آکسیونوا، متخصص قلب در روسیه، خاطرنشان کرد که خنک کردن بدن با یخ یا آب بسیار سرد هنگام ابتلا به گرمازدگی توصیه نمیشود، زیرا این کار میتواند به جای بهبود، وضعیت را بدتر کند.
به گفته او، گرمازدگی نوعی خستگی گرمایی است و در موارد شدید میتواند منجر به اختلالات عصبی شود و این امر را به یک اورژانس پزشکی تبدیل میکند که نیاز به مداخله فوری دارد.
او توضیح داد که گرمازدگی اغلب در نتیجه قرار گرفتن طولانی مدت و مستقیم در معرض نور خورشید، چه هنگام نشستن در ساحل، چه هنگام راه رفتن یا کار در فضای باز بدون پوشیدن کلاه، به ویژه در ساعات اوج گرما، رخ میدهد.
او گفت: کسانی که بیشتر مستعد گرمازدگی هستند شامل کودکان، سالمندان، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی عروقی و کسانی هستند که در هوای گرم فعالیت بدنی انجام میدهند.
او افزود که اولین علائم معمولاً به تدریج ظاهر میشوند و شامل سردرد شدید، ضعف، سرگیجه، احساس گرمای شدید، حالت تهوع و ضربان قلب سریع هستند. دمای پوست نیز افزایش مییابد و دمای بدن نیز ممکن است افزایش یابد. اگر قرار گرفتن در معرض گرما ادامه یابد، وضعیت ممکن است بدتر شود و منجر به تغییر هوشیاری، خوابآلودگی، از دست دادن تعادل و احتمالاً غش یا تشنج شود.
کمکهای اولیه با انتقال فوری فرد آسیبدیده به مکانی خنک یا سایهدار، خواباندن او به پشت با سر کمی بالاتر از سطح بدن، شل کردن یا درآوردن لباسهای تنگ، اطمینان از تهویه مناسب و سپس کاهش تدریجی دمای بدن او آغاز میشود. میتوان کمپرس سرد را روی سر، گردن و نواحی دارای رگهای خونی بزرگ قرار داد و پوست را با آب خنک مرطوب کرد. اگر فرد هوشیار است، میتوان مقدار کمی آب خنک به او داد.
اگر فرد احساس ضعف شدید، سرگیجه یا علائم غش کردن دارد، بهتر است پاهای او را ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر بالاتر از سطح سر قرار دهید تا جریان خون به مغز بهبود یابد، فشار روی قلب کاهش یابد و از از دست دادن هوشیاری جلوگیری شود.
این پزشک بر لزوم اجتناب از برخی اشتباهات رایج تأکید کرد و گفت: «نباید به امید بهبود در آفتاب بمانید و باید از مصرف الکل یا نوشیدنیهای انرژیزا خودداری کنید زیرا باعث افزایش کمآبی بدن میشوند. همچنین، توصیه نمیشود که بدن را به طور ناگهانی با آب یخ خنک کنید یا یخ را مستقیماً روی پوست قرار دهید، زیرا این کار میتواند باعث انقباض عروق شود. اگر بیمار هوشیاری خود را از دست داد، به او مایعات ندهید.»
او تأکید کرد که اگر دمای بدن همچنان بالا بماند، بیمار بیحال شود، هوشیاری خود را از دست بدهد، دچار تشنج شود، استفراغ کند یا علائم تغییر وضعیت روانی را نشان دهد، باید فوراً کمک پزشکی درخواست شود، زیرا این شرایط نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد.
منبع: gazeta.ru