باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه (سانا)، نظامیان اسرائیلی در دو روز گذشته چندین حمله را در حومه قنیطره سوریه انجام دادند.
پنج خودروی نظامی وارد منطقه السمدانیه الشرقیه شدند و در آنجا یک ایست بازرسی موقت برپا کرده و از عابران بازرسی کردند.
نظامیان مستقر در الحمیدیه نیز یک گلوله خمپاره و یک نارنجک دودزا به سمت منطقهای در نزدیکی شلیک کردند که تلفات جانی در پی نداشت.
شب گذشته، شش خودروی نظامی اسرائیلی در نزدیکی سد کودنا در میان فعالیت پهپادی پیشروی کردند و سپس عقبنشینی کردند.
سوریه این عملیاتها را نقض موافقتنامه جدایی ۱۹۷۴ محکوم کرده و از جامعه بینالمللی خواست تا اسرائیل را به خروج کامل از جنوب سوریه وادار کند.
منبع: الجزیره